Δύο νεκροί είναι το τραγικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης πυροσβεστικών ελικοπτέρων σήμερα στην Ψάθα, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να σημειωθεί πτώση τους.

Ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου το οποίο έχει ενοικιασθεί από το εξωτερικό, φέρεται να έχει τις αισθήσεις του, ενώ τραυματίσθηκε ο συντονιστής της Πυροσβεστικής που επέβαινε σε αυτό.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά τις έρευνες για την εύρεση του δεύτερου πληρώματος, το άλλο ελικόπτερο εντοπίσθηκε κατεστραμμένο ολοσχερώς, για να διοπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.

Το δεύτερο ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση

Οι δύο κυβερνήτες είναι Ρουμανικής υπηκοότητας, ενώ Έλληνες είναι οι δύο συντονιστές που είναι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο (2) ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

(φωτογραφία Mega)