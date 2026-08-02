Φωτιά τώρα στη Νέα Τέλενδο Χαλκιδικής

Νέος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Χαλκιδική.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Επί ποδός έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής. Επιχειρούν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 2, 2026