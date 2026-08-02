Φωτιά τώρα στη Νέα Τέλενδο Χαλκιδικής

Επί τόπου πυροσβεστικές δυνάμεις

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Τρυψάνης)
Φωτιά Τώρα Στη Νέα Τέλενδο Χαλκιδικής
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Νέος συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί της Κυριακής, μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Χαλκιδική.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί  σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο Χαλκιδικής.

Επί ποδός έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

 

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