Ατύχημα που θα μπορούσε να είχε σοβαρές συνέπειες αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στην Αιγιάλεια, όταν χειριστής ιστιοσανίδας βρέθηκε στη ζώνη υδροληψίας πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Το περιστατικό σημειώθηκε στον κόλπο της Άκολης, την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούσαν για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στην περιοχή των Νερατζίων.

Το βίντεο από το συμβάν καταγράφει τις κινήσεις που προηγήθηκαν της υδροληψίας.

Το σκάφος του Λιμενικού ενώ προσεγγίζει την ιστιοσανίδα

Στο σημείο φαίνεται σκάφος του Λιμενικού να πλησιάζει τον χειριστή της σανίδας και να του ζητά επανειλημμένως να απομακρυνθεί άμεσα, καθώς το πυροσβεστικό ελικόπτερο κατευθυνόταν στη θαλάσσια περιοχή για να ανεφοδιαστεί με νερό και να συνεχίσει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Παραλίγο τραγωδία στην Αιγιάλεια

Σύμφωνα με το διαθέσιμο οπτικό υλικό, το πυροσβεστικό ελικόπτερο πλησίασε τη θάλασσα σε ελάχιστη απόσταση από τον χειριστή της ιστιοσανίδας, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε στο νερό. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ εναέριες και πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τη φωτιά και η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη χρησιμοποιούνταν για υδροληψία.

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο ενώ κάνει υδροληψία δίπλα στην ιστιοσανίδα

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, περιέγραψε τον κίνδυνο που δημιουργήθηκε, λέγοντας ότι «ο χείριστης της ιστισανίδας δε φορούσε ούτε σωσίβιο, θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραίο».

Σε δήλωσή του ανέφερε επίσης: «Βλέπουμε ότι ένας για να κάνει την ευχαρίστησή του παρεμποδίζει ένα μέσο που πάει να σώσει περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Όταν το ελικόπτερο πήγε κοντά ο άνθρωπος έπεσε και δε φορούσε ούτε σωσίβιο, θα μπορούσε να είχε γίνει το οτιδήποτε».

Τι προβλέπει η διαδικασία για την υδροληψία

Για τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται σε τέτοιες επιχειρήσεις μίλησε ο ιπτάμενος ταξίαρχος ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας, Δημήτρης Δημόπουλος. Όπως εξήγησε, πριν από κάθε υδροληψία προηγείται έλεγχος της περιοχής ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χειρισμοί μπορούν να γίνουν με ασφάλεια.

Αιγιάλεια: η υδροληψία ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς

Παρά την επικίνδυνη εξέλιξη, η υδροληψία του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφεί τραυματισμός. Το εναέριο μέσο συνέχισε το έργο του στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ το περιστατικό ανέδειξε τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει όταν πολίτες ή λουόμενοι παραμένουν σε θαλάσσιες ζώνες που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις πυρόσβεσης.