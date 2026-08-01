Ford: Προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

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Ford: Προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»
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Όλοι θέλουμε ένα καθαρότερο μέλλον με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν θα συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Η Ford πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών δεν είναι η θέσπιση αυστηρών κανόνων, αλλά η κατασκευή οχημάτων που ταιριάζουν πραγματικά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δημιουργώντας μια πορεία που οι πελάτες μπορούν ρεαλιστικά να ακολουθήσουν. Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς θα έχει διαρκή αντίκτυπο.

Αυτή τη στιγμή, πολλοί από τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής στην Ευρώπη υιοθετούν την προσέγγιση «όλα ή τίποτα», επιδιώκοντας τη στροφή των οδηγών από τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα στα αμιγώς ηλεκτρικά. Για ορισμένους πελάτες, αυτό αποτελεί ένα υπερβολικά μεγάλο άλμα - και το να παραβλέπει κανείς αυτό το γεγονός θα ήταν λάθος.

Ford: Προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Αν αναγκάσουμε τις οικογένειες και τις μικρές επιχειρήσεις να αγοράσουν ένα νέο EV πριν να είναι έτοιμες, θα αντιδράσουν κρατώντας για περισσότερο καιρό τα παλαιότερα, πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα τους. Μια μείωση μόλις της τάξης του 1% στον αριθμό των ατόμων που αντικαθιστούν τα παλιά τους αυτοκίνητα μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των εκπομπών CO2, ίση με 2.000.000 οχήματα που τροφοδοτούνται από κινητήρες εσωτερικής καύσης. 

Για να μπορούν όλοι να συνεισφέρουν στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό οδικό χάρτη και μια προσέγγιση που να μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, ανταμείβοντας τους οδηγούς για τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα» που διανύουν. Στο δρόμο προς την επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών δεν υπάρχει ταχύτερη οδός από εκείνη που οι άνθρωποι είναι πραγματικά διατεθειμένοι να ακολουθούν – και τα κίνητρά μας πρέπει να ενθαρρύνουν όλους να συμμετάσχουν σε αυτή την αποστολή. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα αποτελεί την ιδανική λύση όταν μπορεί να ενταχθεί απρόσκοπτα στην καθημερινότητα του οδηγού. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να υπάρχει εναλλακτική.

Η plug-in υβριδική τεχνολογία αποτελεί μια επιλογή που προσφέρει στους οδηγούς τα καλύτερα και των δύο κόσμων: αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση για τις καθημερινές μετακινήσεις, δυνατότητα φόρτισης ακόμα και από συμβατική πρίζα και βενζινοκινητήρα για μεγαλύτερα ταξίδια. Ωστόσο, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής εκφράζουν επιφυλάξεις για τα συγκριμένα οχήματα, καθώς φοβούνται ότι οι οδηγοί δεν θα τα φορτίζουν.

Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά το πώς επιβραβεύουμε τη χρήση της. Ας δούμε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στη Σουηδία σε σχέση με το Ην. Βασίλειο. Στην πρώτη περίπτωση, αν ο οδηγός φορτίζει το PHEV στο σπίτι του, τότε ο εργοδότης του μπορεί να τον αποζημιώνει για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς φορολογική επιβάρυνση. Χάρη σε αυτό το κίνητρο, η πλειοψηφία των Σουηδών οδηγών PHEV πραγματοποιεί περίπου το 70% των διαδρομών τους αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. ¹ Στο Ην. Βασίλειο, όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχα κίνητρα, το ποσοστό αυτό μειώνεται μόλις στο 10%. ¹ Ίδια αυτοκίνητα, εντελώς διαφορετικές συνήθειες. Η Σουηδία επιβραβεύει τα «πράσινα» χιλιόμετρα που διανύονται και όχι απλώς την κατοχή ενός εξηλεκτρισμένου οχήματος.

Αυτή η προσέγγιση είναι ακόμη πιο κρίσιμη για τις μικρές επιχειρήσεις. Ένας υδραυλικός ή ένας οδηγός διανομών δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την φόρτιση του βαν οχήματός του σε έναν ακριβό δημόσιο σταθμό φόρτισης. Αν όμως μπορεί να το φορτίζει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα κόστος χρήσης μειώνεται δραματικά φτάνοντας σε περίπου 3,50 ευρώ ανά 160 χλμ., έναντι 23 ευρώ για ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο βαν.

Αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε το στόχο των μηδενικών εκπομπών καυσαερίων, πρέπει να θέσουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή, πρακτική και ελκυστική, οι απλοί οδηγοί θα βγουν μπροστά κα θα γίνουν οι πρωταγωνιστές της μετάβασης.

Ford: Προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Βασικά συμπεράσματα

• Η βίαιη προσαρμογή δεν αποδίδει: Η πίεση που ασκείται στους περισσότερους οδηγούς να στραφούν στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πριν να είναι πραγματικά έτοιμοι μπορεί να οδηγήσει αρκετούς από αυτούς να κρατήσουν τα παλαιότερα και πιο ρυπογόνα οχήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - κάτι που έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO₂. 

• Τα υβριδικά αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία: Παράλληλα με τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα plug-in υβριδικά οχήματα (PHEVs) προσφέρουν την δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς κατανάλωση καυσίμου, διατηρώντας την ίδια στιγμή την ευελιξία που ανέκαθεν προσφέρει ο βενζινοκινητήρας σε ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.

• Επιβράβευση της χρήσης και όχι μόνο της αγοράς: Η εμπειρία της Σουηδίας αποδεικνύει ότι, όταν παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους οδηγούς που έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν το όχημά τους στο σπίτι, μπορούν να πραγματοποιούν έως και το 70% των μετακινήσεών τους με ηλεκτρική ενέργεια. Αντί της τιμωρίας των PHEV, η παροχή κινήτρων που ενθαρρύνουν τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα» μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών καθώς και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της οδήγησης με ηλεκτρική ενέργεια.

• Στήριξη των επιχειρήσεων: Τα plug-in υβριδικά βαν οχήματα μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα αλλά και χωρίς να απαιτείται η εξάρτησή τους από δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

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