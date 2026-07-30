Zeekr 9X: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Η Zeekr παρουσιάζει σήμερα την πρώτη της είσοδο στην κατηγορία των πολυτελών SUV, με την πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Super Hybrid Zeekr 9X. το οποίο είναι σχεδιασμένο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας,Το Zeekr 9X Ultra 6-Seater, η νέα πρόταση της Zeekr στην κατηγορία των πολυτελών SUV, θα είναι διαθέσιμο από τις 29 Ιουλίου στις αποχρώσεις Crystal White, Lava Grey και Onyx Black, καθώς και με την ειδική επιλογή Black Pack, η οποία ολοκληρώνεται με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα υψηλής ποιότητας.

Το cockpit που περιβάλλει τον οδηγό διαθέτει μια εντυπωσιακή οθόνη head-up display 47 ιντσών, η οποία προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης, ταχύτητας, εικόνα από την κάμερα τυφλού σημείου και άλλες κρίσιμες ενδείξεις απευθείας στο οπτικό του πεδίο. Η αντιθαμβωτική οθόνη 13 ιντσών στο ταμπλό είναι πάντα ορατή χωρίς να αποσπά την προσοχή, ενώ ο οδηγός περιβάλλεται από χειριστήρια, οθόνες και υλικά που ακολουθούν τη σχεδίαση της θέσης οδήγησης, δημιουργώντας μια πιο δυναμική και καθηλωτική εμπειρία.Σε συνδυασμό με την αναδιπλούμενη οθόνη 17 ιντσών 3K και την τετραδιάστατη ηχητική εμπειρία της Naim, το Zeekr Entertainment μετατρέπει τις μεγάλες διαδρομές σε στιγμές χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και προσωπικής απόλαυσης.



Η κεντρική διπλή οθόνη OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3.5K λειτουργεί ως το βασικό κέντρο ελέγχου, ενώ η κεντρική κονσόλα διατηρεί και φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες, σε συνδυασμό με χειρισμό αφής, εξασφαλίζοντας άνεση και ευκολία στη χρήση. Ως το πρώτο Super Hybrid μοντέλο της Zeekr, το 9X προσφέρει ηλεκτρικές επιδόσεις με αυτοπεποίθηση στην αυτονομία, δίνοντας στον οδηγό πολλαπλές επιλογές για απόλυτο έλεγχο στον δρόμο και ομαλή, εκλεπτυσμένη απόδοση — από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τις απαιτητικές διαδρομές σε παγωμένους ορεινούς δρόμους.Η καθηλωτική εμπειρία της καμπίνας ενισχύεται περαιτέρω από το Zeekr Connected, τη σουίτα premium υπηρεσιών συνδεσιμότητας της μάρκας. Στο επίκεντρό της βρίσκεται το Zeekr Entertainment, μια υπηρεσία streaming βίντεο κατ’ απαίτηση, διαθέσιμη μέσω του πακέτου Zeekr Connected Premium, η οποία προσφέρει στους επιβάτες μια επιλεγμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου, ειδικά σχεδιασμένη για την εμπειρία των καθισμάτων τύπου lounge.

Με ένα απλό άγγιγμα, ξεκινά η απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης για τους επιβάτες. Το κάθισμα ανακλίνεται, το υποπόδιο επεκτείνεται και τα σκίαστρα ιδιωτικότητας ενεργοποιούνται, μεταμορφώνοντας άμεσα το εσωτερικό του οχήματος σε έναν ασύγκριτο χώρο άνεσης και ξεκούρασης. Τα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ο εξαερισμός και τα συστήματα θέρμανσης στην πρώτη και δεύτερη σειρά προσφέρουν εξατομικευμένη άνεση και μια αίσθηση απόλυτης αποφόρτισης από την καθημερινότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο μεταμορφώνεται σε ένα ιδιωτικό lounge, σχεδιασμένο ξεχωριστά για κάθε επιβάτη.

Οι επιβάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν το σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου και να απομονωθούν από τον εξωτερικό κόσμο ή να μετατρέψουν ακόμη περισσότερο την καμπίνα σε έναν ιδιωτικό κινηματογράφο. Ο φωτισμός χαμηλώνει, ενώ η οθόνη 17 ιντσών 3K, τοποθετημένη στην επένδυση οροφής από σουέτ, κατεβαίνει και προσαρμόζεται, μετακινούμενη προς τους επιβάτες ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική γωνία θέασης.Μια πλήρως καθηλωτική ηχητική εμπειρία δημιουργείται μέσω του συστήματος ήχου Naim® υψηλής ποιότητας, με 32 ηχεία και ειδικό υπογούφερ «fresh air» σε όλη την καμπίνα.ο ευρύχωρο εσωτερικό του Zeekr 9X προσφέρει επίσης χώρο αποσκευών 677 λίτρων, ο οποίος επεκτείνεται έως τα 2.148 λίτρα μέσω των εύχρηστων χειριστηρίων του χώρου φόρτωσης, ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg το καθιστά έτοιμο για κάθε περιπέτεια.

Αθόρυβο, ομαλό και άμεσο στην απόκρισή του, όπως ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το Zeekr 9X διαθέτει παράλληλα υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,0 λίτρων σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική 900V, ο οποίος λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας και τη διατήρηση δυναμικών επιδόσεων σε κάθε συνθήκη. Κάτω από το πόδι του οδηγού βρίσκεται ισχύς έως και 897 ίππων, η οποία προέρχεται από ένα μοναδικό σύστημα κίνησης διπλού ηλεκτροκινητήρα επόμενης γενιάς στα 900V. Το Zeekr 9X επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα και διαθέτει τελική ταχύτητα 240 km/h. Το Zeekr 9X ενσωματώνει βασικές τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που έχουν επιλεγεί προσεκτικά, με στόχο να προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις και να κάνουν κάθε διαδρομή πιο απλή, άνετη και απολαυστική. Από τις προηγμένες οθόνες προβολής έως τα διαισθητικά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, σχεδιασμένα και δοκιμασμένα στην Ευρώπη, όπως το προηγμένο σύστημα ADAS με τεχνολογία LiDAR, το Highway Navigation Assist και το σύστημα απομακρυσμένης υποβοήθησης στάθμευσης, κάθε λειτουργία έχει επιλεγεί ώστε να ενισχύει τις δυνατότητες του οδηγού, να μειώνει την κόπωση και να τον κρατά απόλυτα συγκεντρωμένο σε κάθε στιγμή της διαδρομής.





Με την υποστήριξη του συστήματος Zeekr Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance, το Zeekr 9X διαθέτει έξυπνες λειτουργίες οδήγησης που προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του οχήματος στις εκάστοτε συνθήκες. Από την πλήρως ηλεκτρική λειτουργία έως τα προηγμένα προγράμματα εκτός δρόμου, το σύστημα αξιοποιεί στο μέγιστο την κλειστή αερανάρτηση δύο θαλάμων με προσαρμοζόμενη λειτουργία και τα ηλεκτρομαγνητικά αμορτισέρ CDC διπλής βαλβίδας. Η δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης DC επιτρέπει την αύξηση της φόρτισης από 10% έως 80% σε μόλις 9,5 λεπτά. Όταν απαιτούνται μεγαλύτερες αποστάσεις, το έξυπνο ψηφιακό σύστημα παραγωγής ενέργειας του οχήματος προσφέρει αυτονομία έως και 737 km, προσφέροντας στους πελάτες ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει μοναδικά αποδοτικότητα, ισχύ, έλεγχο και κορυφαία στοιχεία πολυτέλειας. Περισσότερα όταν το οδηγήσουμε.

