Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα με τρεις νεκρούς πυροσβέστες / Bίντεο Σκάι

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες, δίνοντας «μάχη» με τις φλόγες σε διαφορετικά πύρινα μέτωπα της χώρας, βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και τις τοπικές κοινωνίες.

Θύματα ο 27χρονος υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, Κ. Λ. σκοτώθηκε επιχειρώντας στη μεγάλη φωτιά της Λακωνίας, ο 25χρονος Π. Δ. και ο 58χρονος Ε. Σ. που πέθαναν στο Ρέθυμνο.

Φωτιά Γύθειο: Ποιος ήταν ο 27χρονος πυροσβέστης που πέθανε

Ο 27χρονος Κ. Λ. βρισκόταν στο πεδίο της επιχείρησης, δίνοντας μάχη με τις φλόγες σε πυρκαγιά χαμηλής βλάστησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Ο νεαρός αξιωματικός υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συναδέλφους του, φορώντας τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Ποιος ήταν ο 27χρονος πυροσβέστης Κ. Λ. που πέθανε στη φωτιά στο Γύθειο

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, απ΄όπου καταγόταν. Ήταν μοναχοπαίδι και γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 27χρονος είχε ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Εισήχθη στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, από όπου αποφοίτησε με εξαιρετικές επιδόσεις. Στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών, συνεχίζοντας την εκπαίδευσή του και εξελίσσοντας την επαγγελματική του πορεία.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε αναλάβει καθήκοντα υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, θέση την οποία υπηρετούσε με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Φωτιά Ρέθυμνο: Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν

Βαρύ είναι το πένθος και στην Κρήτη για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η φωτιά και, παρά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο, δεν κατάφεραν να σωθούν.

Ο ένας ήταν ο 25χρονος Π. Δ. που υπηρετούσε στην Πυροσβεστική με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Συνάδελφοι και φίλοι κάνουν λόγο για έναν νέο άνθρωπο που αγαπούσε τη δουλειά του και βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων.

Ο 25χρονος Π. Δ. που σκοτώθηκε στη φωτιά στο Ρέθυμνο

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά.

Ο δεύτερος πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του είναι ο 58χρονος Ε. Σ., ο οποίος καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.

Είχε έντονη παρουσία και στην τοπική κοινωνία. Υπήρξε ενεργό μέλος των κοινών και είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις της περιοχής.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.