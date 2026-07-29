Μεγάλη φωτιά ξέσπασε και στο Πλωμάρι της Λέσβου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και ξερά χόρτα στο Πλωμάρι περίπου στις 2 το μεσημέρι. Μάλιστα, στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης τραυματίστηκε στο νησί ένας πυροσβέστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται. Αύριο θα εξεταστεί η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κάταγμα χειρουργικά ή θα ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με το χρόνο. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, Εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ επιχειρούν και εναέρια 6 εναέρια μέσα καθώς και υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Στις 4:58 το απόγευμα ήχησε το 112 ,για απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών στο Πλωμάρι προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισιδωρο. Μήνυμα από το 112, εκδόθηκε και νωρίτερα στις 2:13 το μεσημέρι για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Το νησί σήμερα ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 6 μποφόρ με ριπές στα 7 μποφόρ. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως από την περιοχή αναφέρουν ότι η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.



