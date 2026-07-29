Πέθανε Η Μαίρη Νταλμάς

Φτωχότερος είναι ο χώρος του ελληνικού τραγουδιού, του κινηματογράφου και του θεάτρου μετά τον θάνατο της σπουδαίας τραγουδίστριας και ηθοποιού, Μαίρη Νταλμάς.

Η τραγουδίστρια που είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1946 και συνεργάστηκε με σπουδαίους ανθρώπους των λαϊκών τραγουδιών, ανάμεσα σ΄αυτούς και ο Πέτρος Αναγνωστάκης, εξέπνευσε σε ηλικία 80 ετών.

Η Μαίρη Νταλμάς ερμήνευσε τραγούδια στις ταινίες «Το τεμπελόσκυλο» (1963), «Ένα παιδί χωρίς όνομα» (1964), «Αθήνα ώρα δώδεκα» (1964), «Είναι μεγάλος ο καημός» (1964) και «Μην αδικήσεις ορφανή» (1966).

Μερικά από τα πιο γνωστά της τραγούδια ήταν τα ντουέτα με τον σπουδαίο μουσικό, Πέτρο Αναγνωστάκη, «Δεν Σε Ξαναπικραίνω», «Περιμένω Να Γυρίσεις», «Μη με διώχνεις αγάπη μου πρώτη», «Μην ξεχνάς ότι είμαστε άνθρωποι» και άλλα πολλά,

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια την κρατούσε πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

