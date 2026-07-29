Στιγμιότυπα από την πρεμιέρα της ταινίας ΤRON Ares στο Λονδίνο, με πρωταγωνιστή τον Λέτο, τον Οκτώβριο του 2025/ ΑΡ

Στο φως φέρνει το BBC ξανά τις κατηγορίες εις βάρος του χολυγουντιανού ηθοποιού και τραγουδιστή, Τζάρεντ Λέτο, για σεξουαλική παρενόχληση σε νεαρά κορίτσια, πριν από χρόνια.

Ειδικότερα, σε ντοκιμαντέρ του BBC, τέσσερις γυναίκες κατηγόρησαν τον -54χρονο σήμερα- βραβευμένο με Οσκαρ ηθοποιό και frontman του συγκροτήματος Thirty Seconds to Mars για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, όταν ήταν έφηβες.

Η μία υποστήριξε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε μπάνιο μοτέλ όταν ήταν 17 ετών. Η άλλη γυναίκα είπε ότι την απείλησε με σεξουαλική επίθεση όταν ήταν 19 ετών. Η τρίτη υποστήριξε πως είχε σεξουαλικές επαφές με τον Χολυγουντιανό σταρ, όταν εκείνη ήταν 17 ετών, κάτι που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιασμός. Η τέταρτη γυναίκα είπε ότι την παρενόχλησε ο Λέτο, λέγοντας ότι καταχράστηκε τη φήμη του ως διασημότητας κάνοντας επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, όταν εκείνη ήταν 16 ετών. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, λέει ότι της πρότεινε να κάνουν σεξ.

O Τζάρεντ Λέτο σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λος Άντζελες, τον Οκτώβριο του 2025/ AP Photo/Chris Pizzello

Τέσσερις ακόμη γυναίκες είπαν επίσης ότι έλαβαν περίεργα και συχνά πολύ σεξουαλικά τηλεφωνήματα από τον Λέτο όταν ήταν νεότερες.

Σε μια άλλη περίπτωση, μια γυναίκα υποστήριξε ότι στα 14 της ένας φύλακας της ζήτησε να πάει στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ, αφού προηγουμένως ο Λέτο της είχε κάνει ένα άσεμνο σχόλιο για το στήθος της, όταν εκείνη του ζήτησε να της υπογράψει ένα αυτόγραφο.

Ο Λέτο σε event της Vogue στο Παρίσι, το 2024 (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Συνολικά, 10 γυναίκες έχουν μιλήσει στο ντοκιμαντέρ του «BBC - Jared Leto: Το σκοτεινό μυστικό του Χόλιγουντ», με τις εννέα από αυτές να μοιράζονται τις ιστορίες τους δημόσια για πρώτη φορά. Όλες οι γυναίκες λένε ότι συνάντησαν τον Λέτο μεταξύ 2002 και 2016, όταν εκείνος ήταν 30 - 40 ετών.

Δύο άνδρες που συνεργάστηκαν με το συγκρότημα του Λέτο για πολλά χρόνια ανέφεραν επίσης στο ντοκιμαντέρ πόσο άβολα ένιωθε το προσωπικό για τον τρόπο που ο Λέτο αλληλεπιδρούσε με έφηβες, μερικές φορές προσκαλώντας τες στα παρασκήνια στο καμαρίνι του ή προσκαλώντας τες στο σπίτι όπου ηχογραφούσε. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας του BBC με τον Τζάρεντ Λέτο, o ίδιος δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς.

Ο Λέτο σε συναυλία με το συγκρότημά του Thirty Seconds στο Τέξας, το 2023/ Photo by Jack Plunkett/Invision/AP

Ο Λέτο είναι ένας εξέχων ηθοποιός από τη δεκαετία του 1990 και κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου το 2014 για το Dallas Buyers Club. Έχει εμφανιστεί σε επιτυχημένες ταινίες όπως το Fight Club, το Blade Runner 2049, το Suicide Squad και, πιο πρόσφατα, συμμετείχε στο Masters of the Universe.

Το βραβευμένο ροκ συγκρότημά του, Thirty Seconds to Mars, σχηματίστηκε το 1998 και θα περιοδεύσει στην ηπειρωτική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη άνοιξη, με συναυλίες στο O2 London και στην αρένα Co-op Live του Μάντσεστερ.

O Τζάρεντ Λέτο σε κινηματογραφική πρεμιέρα στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2025/ Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP

Οι κατηγορίες εναντίον του Λέτο παραμένουν εδώ και δεκαετίες. Πέρυσι, οι κατηγορίες αναζωπυρώθηκαν ξανά όταν μια DJ από το Λος Άντζελες, με το όνομα Άλι Τέιλζ, έκανε μια δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι είχε δεχτεί επίθεση από τον ηθοποιό όταν ήταν 17 ετών, ωθώντας αρκετές άλλες γυναίκες να υποβάλουν παρόμοιους ισχυρισμούς.



