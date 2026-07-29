Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασία έως 39°C

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 29/7 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βόρειους ανέμους θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένεται περιορισμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για σύντομες μπόρες, κυρίως στην Ήπειρο και την κεντρική Στερεά.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ενίσχυση του μελτεμιού στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, ενώ τοπικά θα αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Οι πιο ισχυροί άνεμοι αναμένονται:

στη Χίο

στις ανατολικές Κυκλάδες

στα νότια της Κρήτης

Στην Κρήτη, μάλιστα, η μορφολογία του εδάφους ευνοεί την εκδήλωση πολύ ισχυρών ριπών ανέμου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αισθητά ασθενέστεροι, έως 4 μποφόρ.

Την Πέμπτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 8 μποφόρ σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, ενώ το βόρειο ρεύμα θα επηρεάσει και περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρή βλάστηση, διατηρούν τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε υψηλά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Καιρός: Έως και στους 39°C o υδράργυρος

Η ενίσχυση του βοριά θα ρίξει ελαφρώς τη θερμοκρασία στην ανατολική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πελοπόννησο θα φτάσει τοπικά τους 36°C.

Στις Κυκλάδες και στα βόρεια της Κρήτης η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 30°C, χάρη στους ισχυρούς ανέμους.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται:

στη δυτική Ελλάδα, όπου το θερμόμετρο μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 39°C

στη νότια Κρήτη και ιδιαίτερα στην πεδιάδα της Μεσαράς, όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 37-38°C

στα Δωδεκάνησα, λόγω θερμότερων αερίων μαζών που μεταφέρονται από τα παράλια της Τουρκίας

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 29/7

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.