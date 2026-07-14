Σε τροχιά έντονης ζέστης μπαίνει η χώρα από αύριο, με τη θερμοκρασία να κορυφώνεται την Πέμπτη και τα πρώτα 39άρια να κάνουν την εμφάνισή τους. Η ζέστη αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τη Δευτέρα με ένα μικρό διάλειμμα την Παρασκευή.

Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Την Πέμπτη η ζέστη θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, με τοπικά 39άρια σε αρκετές περιοχές, όπως η Άρτα, η Πάτρα, το Αγρίνιο, η Άμφισσα, η Σπάρτη και το Άργος, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα διατηρηθεί γύρω στους 37 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας 1 με 2 βαθμούς.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βοριάδες που θα πνέουν στο Αιγαίο, συνθέτουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Μπορεί το μελτέμι να προσφέρει μια μικρή ανάσα δροσιάς κυρίως στα νησιά, ωστόσο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και στα ανατολικά ηπειρωτικά, από την Εύβοια και νοτιότερα.