Μαρία Ηλιάκη: «Έχω ξυπνήσει με τόσο σκ@τ@ διάθεση»

Τι συνέβη στην Κρήτη;

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Στην Κρήτη περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών η Μαρία Ηλιάκη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με την οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories, αποκάλυψε πως τις τελευταίες τέσσερις ημέρες έχει απομακρυνθεί σχεδόν εντελώς από το διαδίκτυο, επιλέγοντας να μπαίνει μόνο για λίγο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Μαρία Ηλιάκη: Διακοπές στην Κρήτη με την κορούλα της, Κατερίνα

Μαρία Ηλιακη

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, μια σύντομη περιήγηση στα ειδησεογραφικά sites ήταν αρκετή για να της αλλάξει τη διάθεση.

«Εντωμεταξύ ρε παιδιά θα σας πω κάτι που όλοι το ξέρετε. Είμαι εδώ 4 μέρες, δεν έχω μπει καθόλου στο Internet. Τίποτα, μόνο λίγο τον δικό μου λογαριασμό τσεκάρω και βγαίνω. Και μπήκα σήμερα το πρωί, για κάποιο λόγο κάτι να δω, και σκρόλαρα λίγο στα sites και έχω ξυπνήσει με τόσο σκ@τ@ διάθεση… Πραγματικά, πόσο λάθος αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας και επιμένουμε να το κάνουμε. Πολύ λάθος», είπε χαρακτηριστικά.

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Η ανάρτησή της άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από το πόσο μπορεί να επηρεάζει την ψυχολογία μας η συνεχής έκθεση στην ειδησεογραφία και το ασταμάτητο scrolling.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Μαρία Ηλιάκη θα βρίσκεται στην ΕΡΤ1, όπου θα παρουσιάζει την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» μαζί με τον Κρατερό Κατσούλη.

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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