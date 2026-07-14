Βάγια Νέστορα: «Είναι σκευωρία» - Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο κατηγορούμενοι, 29 και 26 ετών, φυλακίστηκαν μετά την απολογία τους για εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε θάνατο και τραυματισμούς.
  • Η επίθεση έγινε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη μητέρα της Βάγιας Νέστορα.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και μιλούν για σκευωρία εις βάρος τους.
  • Ένας 24χρονος συγκατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο, φέρεται να παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.
  • Η δίωξη είναι in rem και οι κατηγορίες θα εξατομικευτούν στη κύρια ανάκριση.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Βάγια Νέστορα:Βαρύ κατηγορητήριο στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση

Την ίδια ώρα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της

Οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια απολογήθηκαν σήμερα και αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα:

Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο

  • ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα)
  • τρομοκρατική οργάνωση
  • έκρηξη
  • εμπρησμός
  • παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών)

Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Βάγια Νέστορα: «Σκευωρία σε βάρος μας» - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι - που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές - έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά». Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτησή ήταν προϊόν σύμφωνης γνώμης ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Για τις ίδιες πράξεις θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αύριο το πρωί, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που, κατά τις Αρχές, παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογητική διαδικασία είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο πρώτους κατηγορούμενους - προσωρινά κρατούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα τόσο έξω όσο και μέσα στα δικαστήρια.

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