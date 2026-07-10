Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της

Η επιθυμία της οικογένειάς της

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Νέστορα εξέφρασε ικανοποίηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της.
  • Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και επιθυμεί δίκαιη δίκη για τους κατηγορούμενους.
  • Ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και τον Πρωθυπουργό για τις ενέργειές τους κατά της τρομοκρατίας.
  • Ανέφερε την ανάγκη αποφυγής επεισοδίων και βανδαλισμών, ζητώντας σεβασμό στους θεσμούς.
  • Ευχαρίστησε τον κόσμο που την υποστήριξε στην κηδεία της μητέρας της.

Η Αφροδίτη Νέστορα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των ατόμων που, όπως αναφέρει, ευθύνονται για τη δολοφονία της μητέρας της και για τον σοβαρό κίνδυνο που προκάλεσαν στη ζωή του πατέρα της, των γειτόνων τους και της ίδιας.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ίδια και η οικογένειά της επιθυμούν οι κατηγορούμενοι να δικαστούν με δίκαιο τρόπο, παρά το γεγονός ότι η μητέρα της έχασε άδικα τη ζωή της.

Κλείνοντας, τόνισε πως δεν επιθυμούν να υπάρξουν επεισόδια, βανδαλισμοί ή καταστροφές, υπογραμμίζοντας ότι ζητούν μόνο την απονομή δικαιοσύνης μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες και τον σεβασμό στους θεσμούς.

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Η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα 

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου. 

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

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Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου. 

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. 

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας. 

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.

Αφροδίτη Νέστορα».

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