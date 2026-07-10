Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

«Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει!», σχολίασε

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Η Στεφανία Γουλιώτη στην κορυφή του Ολύμπου / Βίντεο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Στεφανία Γουλιώτη σκαρφάλωσε στον Όλυμπο, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας.
  • Δημοσίευσε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από την ανάβαση.
  • Εξέφρασε τον ενθουσιασμό της με τη φράση "Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει!".
  • Καλωσόρισε τους διαδικτυακούς της φίλους με τη φράση "Welcome to Mount Olympus!!!".
  • Η θέα από την κορυφή της έδωσε χαρά και έσβησε την κούραση της διαδρομής.

Λάτρης της αδρεναλίνης φαίνεται πως είναι η Στεφανία Γουλιώτη.

Στην καρδιά του καλοκαιριού, η ηθοποιός επέλεξε να σκαρφαλώσει στο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας, δημοσιεύοντας εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδρομή μέχρι την κορυφή.

Γουλιώτη: Δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση τέλους του «Maestro»

Στεφανία Γουλιώτη: Σκαρφάλωσε στον Όλυμπο - Η δύσκολη διαδρομή μέχρι την κορυφή

Στεφανία Γουλιώτη: Σκαρφάλωσε στον Όλυμπο - Η δύσκολη διαδρομή μέχρι την κορυφή

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την ανάβασή της στον Όλυμπο. Η ίδια έκοψε την ανάσα στους διαδικτυακούς της φίλους, απαθανατίζοντας τα βραχώδη περάσματα και γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το ζούμε άγρια όπως μας ταιριάζει!».

Στεφανία Γουλιώτη: Το viral «πέσιμο» της ηθοποιού

Σε άλλο στιγμιότυπο καλωσόρισε τους διαδικτυακούς της φίλους στο μυθικό βουνό με τη φράση «Welcome to Mount Olympus!!!». Μέσα από τις μοναδικές λήψεις της, η Στεφανία Γουλιώτη απέδωσε την άγρια ομορφιά του ορεινού τοπίου, με την ομίχλη να καλύπτει μεγάλο μέρος της διαδρομής.

Η Στεφανία Γουλιώτη κατέκτησε την κορυφή του Ολύμπου!

Η Στεφανία Γουλιώτη κατέκτησε την κορυφή του Ολύμπου!

Όταν, μετά από ώρα, έφτασε στον προορισμό της, χάρισε ένα πλατύ χαμόγελο στον φακό, με τη θέα από ψηλά να σβήνει όποια κούραση και ταλαιπωρία ένιωθε μέχρι τότε.

 

 

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ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
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