Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο

Περήφανη μητέρα η παρουσιάστρια!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ταξίδεψε στην Κύπρο για την αποφοίτηση του γιου της, Διονύση.
  • Ο Διονύσης, 21 ετών, παρέλαβε το πτυχίο του κατά την τελετή ορκωμοσίας.
  • Η Παπαδημητρίου μοιράστηκε τη στιγμή στο Instagram, εκφράζοντας περηφάνια.
  • Είναι μητέρα δύο αγοριών, του Διονύση και του Φίλιππου, από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη.
  • Η παρουσιάστρια ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από τις προετοιμασίες για την εκδήλωση.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ταξίδεψε στην Κύπρο για έναν ιδιαίτερο λόγο, καθώς μεγάλος γιος της, Διονύσης, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο και παρέλαβε το πτυχίο του.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της, Διονύση

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ταξίδι στην Κύπρο για την ορκωμοσία του πρωτότοκου γιου της

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ταξίδι στην Κύπρο για την ορκωμοσία του πρωτότοκου γιου της

Η γνωστή παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» στην τελετή ορκωμοσίας του 21χρονου Διονύση και κατέγραψε με την κάμερα του κινητού της τη στιγμή που εκείνος άκουσε το όνομά του για να παραλάβει τον πάπυρό του.

Γεμάτη περηφάνια μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή με τους followers της στο Instagram, γράφοντας: «Μπράβο, παιδάκι μου».

Νωρίτερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις προετοιμασίες, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο, καθώς και ένα βίντεο, στο οποίο σχολίαζε με χιούμορ τον αριθμό των ατόμων που ταξίδεψαν στο νησί της Αφροδίτης για τον γιο της.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Χαλαροί σε παραλία της Πάρου

Οι αναρτήσεις της Ντορέττας Παπαδημητρίου από το αεροδρόμιο

Οι αναρτήσεις της Ντορέττας Παπαδημητρίου από το αεροδρόμιο

Οι αναρτήσεις της Ντορέττας Παπαδημητρίου από το αεροδρόμιο

Ακόμα, αποκάλυψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το outfit που επέλεξε για την ημέρα της αποφοίτησης.

@dorettapapadimitr #fyp #graduation ♬ sonido original - SONIDOS LARGOS

 

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είναι μητέρα δύο αγοριών από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 2004 έως το 2011, του Φίλιππου και του Διονύση. Ο Διονύσης είναι 21 ετών και ο Φίλιππος 20 ετών.

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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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