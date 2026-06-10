Μία ιδιαίτερη στιγμή έζησε σήμερα η Ντορέττα Παπαδημητρίου, καθώς ο μεγάλος της γιος, Διονύσης, ολοκλήρωσε τις σπουδές του πάνω στις αθλητικές επιστήμες στην Κύπρο κι επέστρεψε στην Αθήνα.

Τόσο η παρουσιάστρια όσο και ο πρώην σύζυγός της, Κώστας Πηλαδάκης, καμαρώνουν πλέον τον πρωτότοκο γιο τους πτυχιούχο, βλέποντας τους κόπους του να ανταμείβονται.

Με μια τρυφερή της ανάρτηση, η Ντορέττα Παπαδημητρίου φωτογράφισε τον Διονύση και τον δημοσίευσε στο story της, μοιράζοντας το χαρμόσυνο γεγονός με τους διαδικτυακούς της φίλους. Συγκεκριμένα έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι πέρασαν 4 χρόνια από την μέρα που έφυγες για σπουδές και τώρα τελείωσες! Καινούργια πίστα, τώρα παιδί μου! Πόσο περήφανη για σένα παιδί μου! Καλώς ήρθες αγάπη μου. Σ αγαπώ».

Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου /Φωτογραφία Instagram

Η αφοσίωση στους δύο γιους τους, Διονύση και Φίλιππο

Παρά το διαζύγιό τους, η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Κώστας Πηλαδάκης έθεσαν από την πρώτη στιγμή ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους, του Διονύση και του μικρότερου Φίλιππου, λειτουργώντας πάντα ως ομάδα.

Σε παλαιότερή της συνέντευξη, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός είχε εκφραστεί με τα πιο γλυκά λόγια για τους δύο άντρες της ζωής της, τονίζοντας το δέσιμο που έχουν μεταξύ τους αλλά και την άψογη συνεργασία με τον πατέρα τους: «Είναι δύο παιδιά που σέβονται τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Προσέχουν ο ένας τον άλλον…».

Για τη σχέση τους με τον Κώστα Πηλαδάκη είχε δηλώσει: «Υπήρχε πολύ καλή συνεργασία με τον πατέρα τους στο κομμάτι των παιδιών. Μπορεί να μην ήμασταν μαζί, αλλά για τα παιδιά ήμασταν. Το κομμάτι της ασφάλειας για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό…»

Πλέον, με τον Διονύση να επιστρέφει στη βάση του και τον Φίλιππο να ακολουθεί τα δικά του βήματα, η οικογένεια ανοίγει ένα νέο, όμορφο κεφάλαιο γεμάτο περηφάνια.