Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε πριν από λίγες ώρες στο TikTok ένα χιουμοριστικό βιντεάκι με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το Final Four της EuroLeague, όπου οι δύο τους βρέθηκαν την Παρασκευή 22 Μαΐου στο T-Center για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό και τον αγώνα του Ολυμπιακού για την πρόκριση στον τελικό.

Στο γήπεδο σε διαφορετικές κερκίδες

Παρότι οι δυο τους κάθισαν σε απόσταση στις κερκίδες, η ηθοποιός κατέγραψε τον σύντροφό της και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα social media. Στο βίντεο, όπως φαίνεται, ο Γιώργος Γεροντιδάκης την αναζητά με το βλέμμα του στο πλήθος, πριν την εντοπίσει.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε πάνω στο βίντεο τη φράση: «Το ραντάρ των γυναικών είναι ανίκητο». Σε άλλο σημείο του ίδιου κλιπ ακούγεται να λέει «νόμιζε ότι με είδε πρώτος» και στη συνέχεια «αλλά εγώ τον είχα εντοπίσει από το πρώτο λεπτό».

Η δημόσια εικόνα της σχέσης τους

Οι δύο τους είχαν αποφύγει αρχικά τις κοινές εμφανίσεις, όμως τους τελευταίους μήνες αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε αναφερθεί δημόσια στη σχέση του με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξή του στο Buongiorno, λέγοντας: «Τη σχέση μου με τη Ντορέττα τη βλέπω σαν μια πολύ όμορφη συγκυρία. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τη σχέση, γιατί κάτι που έχω μάθει μέσα από αυτή τη δουλειά, είναι ότι θέλω να ανοίγω το σπίτι μου μόνο σε αυτούς που θέλω. Εκτός κάμερας, μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι όμορφο δημόσια, γιατί ο κόσμος έχει κακία. Ζω κανονικότατα, δεν έχω κρυφτεί ποτέ».

Το βίντεο που δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνδέει την παρουσία τους στο Final Four με την πιο ανοιχτή πλέον στάση τους απέναντι στη σχέση τους, καθώς οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν γίνει πιο συχνές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.