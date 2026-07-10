Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες με την αδελφή της, Ελίνα στην Πάρο

Απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους στις Κυκλάδες

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.07.26, 21:55
Μπόμπα - Τανιμανίδης: 20 Καλοκαιρινά «Κλικ» Από Την Πάρο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Μπόμπα βρίσκεται στην Πάρο με τις δίδυμες κόρες της για καλοκαιρινές διακοπές.
  • Η οικογένεια απολαμβάνει το νησί μακριά από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η αδελφή της, Ελίνα Μπόμπα, επισκέφθηκε την Χριστίνα στην Πάρο, κάτι που συμβαίνει σπάνια λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
  • Η Χριστίνα μοιράστηκε φωτογραφίες με την αδελφή της στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη τους.
  • Στη λεζάντα των φωτογραφιών, η Χριστίνα αναφέρει ότι θα είναι πάντα καλύτερες φίλες.

Στην Πάρο βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τις δίδυμες κόρες της. Η οικογένεια του Σάκη Τανιμανίδη απολαμβάνει το καλοκαίρι της σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Το καλοκαίρι τους στην Πάρο μέσα από 20 φωτογραφίες

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας φαίνεται πως επέλεξε και φέτος το κυκλαδίτικο νησί για να περάσει μεγάλο μέρος των διακοπών της με τα κορίτσια της. Μακριά από την καθημερινότητα, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την πολύβουη Αθήνα, η Χριστίνα «γεμίζει τις μπαταρίες της» για τη νέα σεζόν που θα έρθει.

Πριν από λίγες ημέρες, η Χριστίνα Μπόμπα είχε μια ιδιαίτερη επίσκεψη, καθώς κοντά της βρέθηκε η αδελφή της, Ελίνα Μπόμπα. Οι δύο αδελφές, αν και πολύ αγαπημένες και δεμένες, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να περνούν πολύ χρόνο μαζί.

Η ίδια η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή τους με τους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες οι δυο αδελφές ποζάρουν αγκαλιά και χαρούμενες.

«You & Me ! We’ll always be best friends forever 🤍 @elinabompa» έγραψε στη λεζάντα.

Δες τις φωτογραφίες

 

Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες με την αδελφή της, Ελίνα στην Πάρο

Χριστίνα Μπόμπα: Οι φωτογραφίες με την αδελφή της, Ελίνα στην Πάρο

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
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