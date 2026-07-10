Στην Πάρο βρίσκεται εδώ και λίγες εβδομάδες η Χριστίνα Μπόμπα μαζί με τις δίδυμες κόρες της. Η οικογένεια του Σάκη Τανιμανίδη απολαμβάνει το καλοκαίρι της σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας φαίνεται πως επέλεξε και φέτος το κυκλαδίτικο νησί για να περάσει μεγάλο μέρος των διακοπών της με τα κορίτσια της. Μακριά από την καθημερινότητα, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την πολύβουη Αθήνα, η Χριστίνα «γεμίζει τις μπαταρίες της» για τη νέα σεζόν που θα έρθει.

Πριν από λίγες ημέρες, η Χριστίνα Μπόμπα είχε μια ιδιαίτερη επίσκεψη, καθώς κοντά της βρέθηκε η αδελφή της, Ελίνα Μπόμπα. Οι δύο αδελφές, αν και πολύ αγαπημένες και δεμένες, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να περνούν πολύ χρόνο μαζί.

Η ίδια η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή τους με τους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στις οποίες οι δυο αδελφές ποζάρουν αγκαλιά και χαρούμενες.

«You & Me ! We’ll always be best friends forever 🤍 @elinabompa» έγραψε στη λεζάντα.

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