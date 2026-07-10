H Tζίτζι Χαντίντ είχε τα γενέθλιά της πριν δύο μήνες/ βίντεο από ΕΡΤ

Το δείπνο τους σε ένα από τα πιο φημισμένα εστιατόρια του Παρισιού απόλαυσαν η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ. Το ζευγάρι που είναι μαζί τρία χρόνια απαθανατίστηκε να περπατά χεράκι- χεράκι έχοντας μάτια μόνο ο ένας για τον άλλον.



Ο χολιγουντιανός ηθοποιός ο οποίος έχει παίξει σε πολλές ταινίες, ανάμεσα σ’ αυτές: The Hangover, Οδηγός Αισιοδοξίας, American Sniper και άλλες πολλές, και το διεθνούς φήμης μοντέλο φανερά ευδιάθετοι απόλαυσαν το γεύμα τους.



Η Τζίτζι φορούσε πουά φόρεμα με σκίσιμο στο πλάι, και ο ηθοποιός του Χόλιγουντ φόραγε ένα μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι και καπέλο.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, μαζί τους βρίσκονταν ο Πέδρο Πασκάλ και η αδελφή του, Λουξ.



