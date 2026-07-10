Όσα δήλωσε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Το πρώτο της καλοκαίρι ως μαμά διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έφερε στον κόσμο την κόρη της στις 3 Απριλίου του 2026.

Μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της «Super Κατερίνα» για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, η τρυφερή μανούλα ξεκίνησε τις διακοπές της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μονάκριβη κόρη τους, ανεβάζοντας στιγμιότυπα μέσα από το πλοίο με προορισμό την Πάρο.

Σε αυτά ξεχωρίζει η φωτογραφία, όπου κρατά στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια, η οποία πραγματοποιεί το παρθενικό της ταξίδι.

Οι ευτυχισμένοι γονείς επισκέπτονται συχνά το νησί των Κυκλάδων, ωστόσο η φετινή τους απόδραση θα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς στο πλευρό τους θα βρίσκεται ο καρπός του έρωτά τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου σάλπαρε για Πάρο με την κόρη της

Η παρουσιάστρια περίμενε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα, προκειμένου να περάσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο με την Ξένια. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με την ίδια να καλείται να συνδυάσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τους πρώτους μήνες της μητρότητας.

«Το καλοκαίρι μας μόλις ξεκίνησε», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram Story της.

Ο ρόλος της μητέρας άλλαξε τη σειρά των προτεραιοτήτων της, θέτοντας στο επίκεντρο της καθημερινότητάς της την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται πολλές προσωπικές της στιγμές στα social media. Μία από αυτές είναι και το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της στην Πάρο. Ένας χώρος γεμάτος ζεστασιά και θαλπωρή, διαμορφωμένος έτσι ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες ενός βρέφους.