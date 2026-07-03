Καινούργιου: «Έπαθα ίλιγγο θέσεως. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί»

Όσα είπε για την περιπέτεια υγείας της

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Ανησυχία προκάλεσε η απουσία της Κατερίνας Καινούργιου από τη χθεσινή εκπομπή της «Super Κατερίνα».

Το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, η παρουσιάστρια επέστρεψε στο πλατό για το μεγάλο φινάλε της σεζόν και αποκάλυψε τι συνέβη με την υγεία της, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να μεταβεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»

Η παρουσιάστρια του Alpha περιέγραψε στον αέρα την περιπέτεια που βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη ίλιγγο θέσεως, μια εμπειρία που, όπως είπε, την τρόμαξε ιδιαίτερα.

Καινούργιου: «Χθες έπαθα ίλιγγο θέσεως, είναι ότι χειρότερο μου έχει συμβεί»

«Καλημέρα σε όλους! Τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, με συγχωρείτε δεν ήμουν χθες… Θα σας πω τι έπαθα. Έπαθα ίλιγγο θέσεως, είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι τρομακτικό, είναι αυτό που σε πιάνει ίλιγγος και δεν μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι και καλό είναι να πας απευθείας στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν κάποιες ειδικές ασκήσεις, μου έδωσαν μια αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αυτιά, από τον λαβύρινθο… Ξέρω ότι είναι κάτι σύνηθες, πολλοί από εσάς το παθαίνετε. Θέλει ψυχραιμία και όλα καλά, ήταν αρκετά σοβαρό. Σήμερα είμαι κοντά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις».

Παρά την ταλαιπωρία που πέρασε, η Κατερίνα Καινούργιου δε θέλησε να λείψει από την τελευταία εκπομπή της σεζόν, καθησυχάζοντας τους τηλεθεατές πως η κατάστασή της είναι πλέον καλύτερη, αν και εξακολουθεί να αποφεύγει τις απότομες κινήσεις.

Τι είναι ο ίλιγγος θέσεως

Ο πιο συχνός τύπος είναι ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης (BPPV), που οφείλεται στη μετακίνηση μικρών κρυστάλλων (ωτοκονία) στο έσω ους. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες ιλίγγου, ο περιφερικός και ο κεντρικός.

Περιφερικός ίλιγγος

Ο περιφερικός ίλιγγος οφείλεται σε βλάβη στο αιθουσαίο σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ισορροπία και την κίνηση των ματιών. Η βλάβη μπορεί να εντοπιστεί στο λαβύρινθο (εσωτερικό αυτί), ή στο αιθουσαίο νεύρο, το οποίο μεταφέρει πληροφορίες από το λαβύρινθο στον εγκέφαλο.

Κεντρικός ίλιγγος

Ο κεντρικός ίλιγγος οφείλεται σε βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), το οποίο περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με ίλιγγο ποικίλλουν ανάλογα με την αιτία του. Ωστόσο, τα πιο κοινά είναι: 

Ναυτία
Έμετος
Αίσθηση περιστροφής του περιβάλλοντος ή του εαυτού
Αστάθεια
Κλίση 
Πονοκέφαλος
Ταλάντευση
Ιδρώτας
Εμβοές (ήχοι που ακούγονται στο αυτί χωρίς να υπάρχει εξωτερική πηγή)
Απώλεια ακοής 
Βαρύ κεφάλι 
Ζάλη
Προβλήματα ισορροπίας ή πτώσης

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