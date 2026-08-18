Δημοσιογράφος έφυγε από την ΕΡΤ και επιστρέφει στον ΣΚΑΪ

Το αντίο και η επίσημη ανακοίνωση

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Απόστολος Μαγγηριάδης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Μαγγηριάδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ΕΡΤ μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας.
  • Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και εξέφρασε σεβασμό για την εμπειρία του στην δημόσια τηλεόραση.
  • Επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, όπου θα αναλάβει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
  • Ο ΣΚΑΪ εξέφρασε χαρά για την επιστροφή του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
  • Ο Μαγγηριάδης έχει πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και έχει εργαστεί σε κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Την αποχώρησή του από την ΕΡΤ ανακοίνωσε ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ολοκληρώνοντας έναν τετραετή κύκλο στη δημόσια τηλεόραση. Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε την ΕΡΤ και τους συνεργάτες του μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό και το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, καθώς ο Απόστολος Μαγγηριάδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ, όπου θα αναλάβει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στην ανάρτησή του για την αποχώρησή του από την ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος έγραψε: «Αποχαιρετώ την ΕΡΤ και τους ανθρώπους της με τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Υπήρξε για μένα εξαιρετική τιμή και ευθύνη να εργαστώ για τέσσερα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε τα ηνία του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον σημερινό Πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και είχαμε άψογη συνεργασία.

Μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που δουλεύουν νυχθημερόν για να παραχθεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Οφείλω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάστηκαν στις εκπομπές PressTalk, Επιλογος και ERTalks και βέβαια όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν με κέφι και μεράκι για αυτές τις εκπομπές.

Με την έρευνα μας και τις συνεντεύξεις μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τα όσα περίπλοκα και δυσνόητα συμβαίνουν στην εποχή μας, στα γεωπολιτικά, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στην επιστήμη. Νιώθω ότι το κάναμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στον τηλεθεατή.

Όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι δύσκολοι, ωστόσο οι αλλαγές μας βοηθάνε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. The show must go on».

 

Η επιστροφή στον ΣΚΑΪ

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΕΡΤ, ο Απόστολος Μαγγηριάδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ. Ο δημοσιογράφος είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον σταθμό και από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται και πάλι στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει: «Ο ΣΚΑΪ, με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχεται ξανά στον όμιλο τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.

Με την έναρξη της νέας σεζόν, ο Απόστολος Μαγγηριάδης εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Έτσι, μετά από τέσσερα χρόνια στην ΕΡΤ, ο Απόστολος Μαγγηριάδης επιστρέφει στον ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

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