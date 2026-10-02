1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα

Συντονιστείτε στις 21:00 στο Star- Στο τιμόνι ο Πέτρος Πολυχρονίδης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού "1% Club" θα πραγματοποιηθεί απόψε, 2 Οκτωβρίου, στις 21:00 στο Star, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Στο επεισόδιο συμμετέχουν 100 παίκτες που διεκδικούν έπαθλο έως 30.000€, απαντώντας σε 19 ερωτήσεις με κοινή λογική.
  • Καλεσμένες της πρεμιέρας είναι οι Μελίνα Ασλανίδου και Σοφία Βογιατζάκη, οι οποίες συμμετέχουν στις ερωτήσεις χωρίς να διαγωνίζονται.
  • Το παιχνίδι απαιτεί παρατηρητικότητα και δημιουργική σκέψη, χωρίς να χρειάζονται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.
  • Το "1% Club" είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, με διακρίσεις και επιτυχία σε πολλές χώρες, και παραγωγή από την Green Pixel Productions.

Το πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show «1% Club» επιστρέφει στην οθόνη του Star απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00!

Στο τιμόνι αυτού του ανατρεπτικού mind game βρίσκεται ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών Πέτρος Πολυχρονίδης. Με ασύγκριτο χιούμορ, την αμεσότητα και την ενέργειά του, μετατρέπει την αγωνία σε ασταμάτητη διασκέδαση!

Απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00 θα υποδεχθεί το τηλεοπτικό κοινό και 100 παίκτες έτοιμους να δώσουν σωστές απαντήσεις και να διεκδικήσουν έως και 30.000€!

1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα

Η Μελίνα Ασλανίδου και η Σοφία Βογιατζάκη είναι οι ξεχωριστές καλεσμένες της πρεμιέρας του 1% CLUB και δίνουν το προσωπικό τους στίγμα!

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Στο αποψινό επεισόδιο, ανάμεσα στους 100 που διεκδικούν μία θέση στο 1% Club βρίσκονται:


· Μία παίκτρια που δεν απαντά στην πρώτη ερώτηση γιατί νόμιζε ότι το παιχνίδι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα!

· Ένας οπτικός χάνει σε ερώτηση παρατηρητικότητας!

· 22 παίκτες που αποκλείονται στην ερώτηση του 90%, πράγμα πρωτοφανές!

· Ένα ζευγάρι που ήρθε μαζί αλλά αν κερδίσουν τα 30 χιλιάρικα θα φύγουν μάλλον χωριστά γιατί ο ένας θέλει να ξοδέψει τα κέρδη σε ένα ταξίδι και ο άλλος στην ανακαίνιση του σπιτιού.

· Ένας παίκτης που παίζει κιθάρα και γράφει μουσική και κλείνει συνεργασία με τη Μελίνα Ασλανίδου!


Ποιοι και πόσοι από τους 100 θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος,

διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο;


Σε αυτό το παιχνίδι δεν χρειάζεται να ξέρετε χρονολογίες και ονόματα, αρκεί η κοινή λογική, η παρατηρητικότητα και μυαλό που μπορεί να σκέφτεται «έξω από το κουτί»!

1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα


Το “1% Club” αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και έρχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows! Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν απαιτούνται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παρά μόνο κοινή λογική. Μπορείς να σκεφτείς όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;


Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!


Πώς παίζεται το παιχνίδι

Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελλήνων απάντησε σε πρωτότυπες ερωτήσεις και, με βάση τις απαντήσεις τους, προέκυψαν στατιστικά τα ποσοστά των ανθρώπων που μπορούν να απαντήσουν σωστά σε κάθε ερώτηση.


Σε κάθε επεισόδιο 100 παίκτες ξεκινούν με 300€ ο καθένας και καλούνται να απαντήσουν σωστά σε 19 ερωτήσεις.


Το παιχνίδι ξεκινά από την πιο εύκολη ερώτηση, την οποία έχει απαντήσει σωστά το 90% των Ελλήνων, και προχωρά σταδιακά στην πιο δύσκολη, που έχει απαντηθεί σωστά μόλις από το 1%.

Οι παίκτες έχουν 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να δώσουν την απάντησή τους σε κάθε ερώτηση.


«Κάθε λάθος απάντηση οδηγεί σε αποκλεισμό, ενώ τα 300€ του παίκτη προστίθενται στον κουμπαρά του παιχνιδιού. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης δύο πάσο για παράλειψη ερωτήσεων, με αντάλλαγμα τα χρήματα να καταλήγουν επίσης στον κουμπαρά.


Όσοι παίκτες καταφέρουν να φτάσουν πριν από την ερώτηση του 1% μπορούν είτε να μοιραστούν το ποσό των 3.000€, είτε να δοκιμάσουν την τύχη τους στην τελική ερώτηση, που απάντησε μόνο το 1%.


Ο μεγάλος νικητής μπορεί να κερδίσει έως και 30.000€!


Σε κάθε επεισόδιο θα υπάρχουν δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι, δύο αγαπημένα πρόσωπα του τηλεοπτικού κοινού. Δεν θα διαγωνίζονται και δεν θα διεκδικούν το έπαθλο, αλλά θα συμμετέχουν απαντώντας μαζί με τους 100 παίκτες στις ερωτήσεις! Τα πάσο τους είναι απεριόριστα. Στόχος; Να ανακαλύψουν και αυτοί, μαζί με όλους εμάς, αν ανήκουν στο “1% Club”!


“1% Club”, το απόλυτο, πολυβραβευμένο τηλεπαιχνίδι που βασίζεται στην κοινή λογική, με ερωτήσεις που συχνά οδηγούν σε απίθανες και ξεκαρδιστικές απαντήσεις! Μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον!


Εδώ η επιτυχία δεν απαιτεί γνώση – η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!


Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία,

Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.


Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα


1% CLUB με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Απόψε, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star

Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 1percent.star.gr και ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθέτης: Γιάννης Μικρός

Project manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη, Πάνος Χάλας

Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Oργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions


#StarChannelTV #1percentclubGR

Instagram: https://www.instagram.com/1percentclubgr/ TikTok: https://www.tiktok.com/@1percentclubgr Facebook: https://www.facebook.com/1percentclubgr

https://www.star.gr/tv/psychagogia/to-club-tou-1 https://www.star.gr/tv/press-room/

 

 

 

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