GNTM: «Ακατέργαστα διαμάντια» στις auditions – Όσα αποκάλυψαν οι κριτές

Πολλή ομορφιά και… ακατέργαστα διαμάντια στις audition

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 12:40 Ελλάδα - EFSF: Aποπληρωμή 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο
02.10.26 , 12:22 Citroen: Τι κερδίζετε αν αγοράσετε στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
02.10.26 , 12:21 Ζούλιας: Η φωτογραφία που αποδείχτηκε προφητική - «Το πήδημα στο κενό»
02.10.26 , 12:18 DiscoverEU: 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσο για νέους - Ποιους αφορά
02.10.26 , 12:13 Κρίστα Πάικ: «Δοκιμάστε εδώ» – Τους έδινε οδηγίες για να βρουν φλέβες
02.10.26 , 12:09 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
02.10.26 , 12:00 Τέσσερα βολικά και στιλάτα outfits για το γραφείο τώρα που ο καιρός αλλάζει
02.10.26 , 11:59 Chad Lowe: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του
02.10.26 , 11:55 Νέο Opel Corsa GSE: Ξεκινούν οι παραγγελίες - Πόσο κοστίζει
02.10.26 , 11:48 Όσα δεν ξέρεις για την Ινές Ραμόν: Ποια είναι η σύντροφος του Μπραντ Πιτ
02.10.26 , 11:41 Πανεπιστήμιο Cornell: Θύελλα ξεσήκωσε η καταγγελία ομαδικού βιασμού
02.10.26 , 11:36 Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!
02.10.26 , 11:32 Φτιάξτε πεντανόστιμα κεφτεδάκια με ντιπ γιαουρτιού και λάδι μαϊντανού
02.10.26 , 11:22 BYD DOLPHIN SURF: Αναβαθμίστηκε και έγινε καλύτερο
02.10.26 , 11:21 Σύζυγος Αλέξανδρου Καλαφάτη: «Είμαι η... πρώτη γυναίκα του. Μετά τάφος»
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και το Σαββατοκύριακο
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Λαύριο: «Βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε "βοήθεια"»
Chad Lowe: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου της 13χρονης κόρης του
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Τούνη: Είδε τη συναυλία της Celine Dion από τη σουίτα της Louis Vuitton
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Οι δηλώσεις των κριτών του GNTM

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι auditions του GNTM φέτος έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην κριτική επιτροπή.
  • Οι κριτές αναζητούν το 'μοναδικό' και έχουν ήδη εντοπίσει υποψήφιους που τους έχουν εντυπωσιάσει.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε ότι έχει δει υποψηφίους και από τα δύο φύλα.
  • Η ποικιλία και η διαφορετικότητα των υποψηφίων είναι χαρακτηριστικά που κεντρίζουν την προσοχή.
  • Οι κριτές αναφέρονται σε 'ακατέργαστα διαμάντια' που μπορούν να αποκαλύψουν μεγάλο μοντελιστικό potential.

Αμείωτο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι audition του φετινού GNTM. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη καταφέρει να κερδίσουν το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής.

Οι κριτές του GNTM μίλησαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και έδωσαν μια πρώτη γεύση από όσα έχουν δει μέχρι στιγμής στις audition, χωρίς φυσικά να αποκαλύψουν περισσότερα για τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει.

Με το κεντρικό ζητούμενο να παραμένει η αναζήτηση του «μοναδικού» και όχι απλώς του τέλειου, οι κριτές αποκάλυψαν ότι ήδη έχουν εντοπίσει υποψήφιους που τους έχουν τραβήξει την προσοχή.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Έχω ήδη δει κάποια παιδιά που μ' αρέσουν πάρα πολύ», ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στην ερώτηση αν πρόκειται για αγόρια ή κορίτσια, απάντησε με νόημα πως έχει δει και από τα δύο.

Όσο για το τι μπορούν να περιμένουν οι τηλεθεατές από τον νέο κύκλο του GNTM, η απάντηση είχε… αρκετές υποσχέσεις.

«Θα είναι σίγουρα ένα πρόγραμμα feel good, το οποίο θα έχει πάρα πολλές αλλαγές, ανατροπές και κάποια, έτσι, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

GNTM: «Ακατέργαστα διαμάντια» στις auditions – Όσα αποκάλυψαν οι κριτές

Οι πρώτες auditions, μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ήδη παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία. «Έχει από όλα. Από όλα, από όλα έχει», ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή του Άγγελου Μπράτη, ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις που δεν περιμένει κανείς.

GNTM: «Ακατέργαστα διαμάντια» στις auditions – Όσα αποκάλυψαν οι κριτές

Η διαφορετικότητα των υποψηφίων είναι ένα ακόμη στοιχείο που φαίνεται πως έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής. Όπως ειπώθηκε από την Μπέττυ Μαγγίρα στις οντισιόν έχουν εμφανιστεί «λίγο πιο diversity, λίγο πιο μοντέλα, λίγο πιο characters», δημιουργώντας ένα αρκετά διαφορετικό μωσαϊκό υποψηφίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα λεγόμενα «ακατέργαστα διαμάντια», εκείνα δηλαδή τα παιδιά που μπορεί αρχικά να μην εντυπωσιάσουν τους πάντες, αλλά μέσα από τη διαδικασία μπορούν να αποκαλύψουν ένα μεγάλο μοντελιστικό potential.

GNTM: «Ακατέργαστα διαμάντια» στις auditions – Όσα αποκάλυψαν οι κριτές

«Ακατέργαστα διαμάντια, που για μένα αυτό είναι το ωραίο στο GNTM, να παίρνεις ένα παιδί που δεν το καταλαβαίνει κανένας ότι κρύβει ένα διαμάντι μέσα του, και τσούκου-τσούκου-τσούκου, ξαφνικά να βλέπεις τι διαμάντι είναι αυτό το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Και μπορεί οι κριτές να μην θέλησαν να δώσουν ονόματα ή να αποκαλύψουν ποιοι υποψήφιοι έχουν ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον τους, ωστόσο μια ατάκα ήταν αρκετή για να ανεβάσει την αγωνία.

GNTM: «Ακατέργαστα διαμάντια» στις auditions – Όσα αποκάλυψαν οι κριτές

«Έχω εντοπίσει πάνω από 5 άτομα ήδη», αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς, εξηγώντας πως αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία της τελικής επιλογής.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν υπάρχουν αγόρια ή κορίτσια, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δε θα πω».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 7
 |
GNTM 2026
 |
ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

H Oλίβια Βασιλοπούλου Ήπιε Τον Πρώτο Καφέ Με Τη Ζήνα
Media
Η Μiss Universe Greece Ολίβια Βασιλοπούλου «πάει δυνατά» για Πουέρτο Ρίκο!
Αλέξανδρος Καλαφάτης
Media
Σύζυγος Αλέξανδρου Καλαφάτη: «Είμαι η... πρώτη γυναίκα του. Μετά τάφος»
Άση Μπήλιου: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου
Media
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Media
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
First Dates Τρέιλερ 7/10/2026 - «Δεν Είναι Κάγκουρας»
Media
Νέες αφίξεις αναστατώνουν το εστιατόριο του First Dates!
First Dates
Media
First Dates: Ο Κλέοπας έγινε «καπνός» πριν τελειώσει το ραντεβού του
First Dates
Media
First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;
First Dates
Media
First Dates: Κέλλυ & Κλέοπας - Η πρώτη γνωριμία ξεκινάει -κλασικά- με ζώδια
First Dates: Η Πόπη Αποκάλυψε Πόσα piercings έχει
Media
First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top