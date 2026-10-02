Αμείωτο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι audition του φετινού GNTM. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη καταφέρει να κερδίσουν το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής.

Οι κριτές του GNTM μίλησαν στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και έδωσαν μια πρώτη γεύση από όσα έχουν δει μέχρι στιγμής στις audition, χωρίς φυσικά να αποκαλύψουν περισσότερα για τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει.

Με το κεντρικό ζητούμενο να παραμένει η αναζήτηση του «μοναδικού» και όχι απλώς του τέλειου, οι κριτές αποκάλυψαν ότι ήδη έχουν εντοπίσει υποψήφιους που τους έχουν τραβήξει την προσοχή.

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«Έχω ήδη δει κάποια παιδιά που μ' αρέσουν πάρα πολύ», ανέφερε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ στην ερώτηση αν πρόκειται για αγόρια ή κορίτσια, απάντησε με νόημα πως έχει δει και από τα δύο.

Όσο για το τι μπορούν να περιμένουν οι τηλεθεατές από τον νέο κύκλο του GNTM, η απάντηση είχε… αρκετές υποσχέσεις.

«Θα είναι σίγουρα ένα πρόγραμμα feel good, το οποίο θα έχει πάρα πολλές αλλαγές, ανατροπές και κάποια, έτσι, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες auditions, μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ήδη παρουσιάσει μεγάλη ποικιλία. «Έχει από όλα. Από όλα, από όλα έχει», ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή του Άγγελου Μπράτη, ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις που δεν περιμένει κανείς.

Η διαφορετικότητα των υποψηφίων είναι ένα ακόμη στοιχείο που φαίνεται πως έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής. Όπως ειπώθηκε από την Μπέττυ Μαγγίρα στις οντισιόν έχουν εμφανιστεί «λίγο πιο diversity, λίγο πιο μοντέλα, λίγο πιο characters», δημιουργώντας ένα αρκετά διαφορετικό μωσαϊκό υποψηφίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα λεγόμενα «ακατέργαστα διαμάντια», εκείνα δηλαδή τα παιδιά που μπορεί αρχικά να μην εντυπωσιάσουν τους πάντες, αλλά μέσα από τη διαδικασία μπορούν να αποκαλύψουν ένα μεγάλο μοντελιστικό potential.

«Ακατέργαστα διαμάντια, που για μένα αυτό είναι το ωραίο στο GNTM, να παίρνεις ένα παιδί που δεν το καταλαβαίνει κανένας ότι κρύβει ένα διαμάντι μέσα του, και τσούκου-τσούκου-τσούκου, ξαφνικά να βλέπεις τι διαμάντι είναι αυτό το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Και μπορεί οι κριτές να μην θέλησαν να δώσουν ονόματα ή να αποκαλύψουν ποιοι υποψήφιοι έχουν ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον τους, ωστόσο μια ατάκα ήταν αρκετή για να ανεβάσει την αγωνία.

«Έχω εντοπίσει πάνω από 5 άτομα ήδη», αποκάλυψε ο Λάκης Γαβαλάς, εξηγώντας πως αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία της τελικής επιλογής.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ανάμεσα σε αυτούς που ξεχώρισαν υπάρχουν αγόρια ή κορίτσια, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Δε θα πω».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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