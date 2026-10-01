Στο First Dates, η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε αμέσως όταν ο Γιάννης ξεκίνησε με πειράγματα, λέγοντας πως έχει μπει ήδη στο μυαλό της Πόπης και σε λίγο θα μπει και στην καρδιά της - μια ατάκα που ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Ανάμεσα σε γέλια και περιπαικτικά, η κουβέντα πήρε απρόσμενη τροπή, με τους συμμετέχοντες να ζητούν αστειευόμενοι ένα δαχτυλίδι για να προχωρήσουν στην πρόταση.

Όταν τελικά ήρθε η ερώτηση «Δέχεσαι να γίνεις η γυναίκα μου;», η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Ο Γιάννης εξομολογήθηκε πως είναι ήδη η γυναίκα των ονείρων του, αυτή που θέλει να ξυπνάει στο πλευρό της, να τον υποστηρίζει στα δύσκολα και να ζήσουν μαζί «υπέροχα γκούφι χρόνια». Το χιούμορ συνεχίστηκε με παιχνιδιάρικους διαλόγους γύρω από τη λέξη «γκούφι», με τους δύο να συμφωνούν απόλυτα στο πόσο ταιριάζουν.

Η σκηνή έκλεισε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, καθώς η παίκτρια πέρασε συμβολικά το δαχτυλίδι στο χέρι της και ανακοίνωσε γεμάτη ενθουσιασμό: «Αυτό ήταν παιδιά, μαμά παντρεύομαι!». Μάλιστα, προσκάλεσε αστειευόμενη τη μητέρα της στον γάμο, ζητώντας της να μην λιποθυμήσει και σχεδιάζοντας με χιούμορ τις λεπτομέρειες για τον πολιτικό γάμο στην Ελλάδα.

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