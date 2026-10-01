First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;

«Αυτό ήταν παιδιά, μαμά παντρεύομαι!»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη στο First Dates.
  • Η Πόπη δέχτηκε την πρόταση με ενθουσιασμό, περνώντας το δαχτυλίδι στο χέρι της.
  • Οι συμμετέχοντες αστειεύτηκαν σχετικά με την πρόταση και το γάμο.
  • Ο Γιάννης δήλωσε ότι η Πόπη είναι η γυναίκα των ονείρων του.
  • Η Πόπη προσκάλεσε τη μητέρα της στον γάμο, σχεδιάζοντας χιουμοριστικά τις λεπτομέρειες.

Στο First Dates, η ατμόσφαιρα ζεστάθηκε αμέσως όταν ο Γιάννης ξεκίνησε με πειράγματα, λέγοντας πως έχει μπει ήδη στο μυαλό της Πόπης και σε λίγο θα μπει και στην καρδιά της - μια ατάκα που ολοκλήρωσαν σχεδόν ταυτόχρονα.

First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;

Ανάμεσα σε γέλια και περιπαικτικά, η κουβέντα πήρε απρόσμενη τροπή, με τους συμμετέχοντες να ζητούν αστειευόμενοι ένα δαχτυλίδι για να προχωρήσουν στην πρόταση.

First Dates: Όταν η Πόπη αποκάλυψε τα 10 piercings της στον Γιάννη

First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;

Όταν τελικά ήρθε η ερώτηση «Δέχεσαι να γίνεις η γυναίκα μου;», η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Ο Γιάννης εξομολογήθηκε πως είναι ήδη η γυναίκα των ονείρων του, αυτή που θέλει να ξυπνάει στο πλευρό της, να τον υποστηρίζει στα δύσκολα και να ζήσουν μαζί «υπέροχα γκούφι χρόνια». Το χιούμορ συνεχίστηκε με παιχνιδιάρικους διαλόγους γύρω από τη λέξη «γκούφι», με τους δύο να συμφωνούν απόλυτα στο πόσο ταιριάζουν. 

First Dates: Ο Γιάννης αποκάλυψε την αγαπημένη του... γλώσσα στην Πόπη!

First Dates: Κι όμως... ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στην Πόπη! Δέχτηκε;

Η σκηνή έκλεισε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, καθώς η παίκτρια πέρασε συμβολικά το δαχτυλίδι στο χέρι της και ανακοίνωσε γεμάτη ενθουσιασμό: «Αυτό ήταν παιδιά, μαμά παντρεύομαι!». Μάλιστα, προσκάλεσε αστειευόμενη τη μητέρα της στον γάμο, ζητώντας της να μην λιποθυμήσει και σχεδιάζοντας με χιούμορ τις λεπτομέρειες για τον πολιτικό γάμο στην Ελλάδα.

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