Τροχός της Τύχης: Ο Θανάσης δε βρήκε άκρη με τα «Συνώνυμα» - Θα βρεις εσύ;

Λύσε τον γρίφο πριν τη λήξη του χρόνου!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 1/10/2026, ο Θανάσης έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Θανάσης επέλεξε τα γράμματα Ν, Ρ, Κ και το φωνήεν Ο.
  • Δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το έπαθλο.
  • Οι θεατές καλούνται να δοκιμάσουν να λύσουν τον γρίφο μέσω βίντεο.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 1/10/2026 στο Star, ο Θανάσης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»

Τροχός της Τύχης: Ο Θανάσης δε βρήκε άκρη με τα «Συνώνυμα» - Θα βρεις εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Θανάσης δε βρήκε άκρη με τα «Συνώνυμα» - Θα βρεις εσύ;

Ο Θανάσης δεν κατάφερε να βρει τα συνώνυμα. Εσύ θα μπορέσεις να λύσεις τον γρίφο ή θα έχεις την ίδια τύχη με τον παίκτη;

Τροχός της Τύχης: Η Μαρία χρειάστηκε 2" για το «Πριν και Μετά» - Εσύ πόσα;

Πάτησε «play» στο βίντεο για να μάθεις.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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