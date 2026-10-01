Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 1/10/2026 στο Star, ο Θανάσης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος δεν εντόπισε τις λέξεις με την «Ίδια Κατάληξη»
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Ρ και το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Ο Θανάσης δεν κατάφερε να βρει τα συνώνυμα. Εσύ θα μπορέσεις να λύσεις τον γρίφο ή θα έχεις την ίδια τύχη με τον παίκτη;
Τροχός της Τύχης: Η Μαρία χρειάστηκε 2" για το «Πριν και Μετά» - Εσύ πόσα;
Πάτησε «play» στο βίντεο για να μάθεις.
Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της ΤύχηςΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.