Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο στη Σκάλα Φούρκας στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:45 το μεσημέρι της Πέμπτης. Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο σημείο έσπευσαν και τέσσερα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Για το περιστατικό έγινε επίσης κλήση στο 112.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης του δέντρου και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το ΑΤ Κασσάνδρας, που διενεργεί προανάκριση.

Στο σημείο βρίσκονταν και άλλα άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν από την πτώση του δέντρου.