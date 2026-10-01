BMW Maps: Η νέα λειτουργία που κάνει την μεγάλη διαφορά

Από τον Οκτώβριο του 2026, το BMW Group εισάγει το BMW Maps με Driver Assistance για τα μοντέλα BMW που εξοπλίζονται με BMW Operating System X. Η συγκεκριμένη λειτουργία συνδυάζει την καθοδήγηση διαδρομής, την απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου και τις πληροφορίες των συστημάτων υποβοήθησης σε μία ενιαία 3D προβολή στην κεντρική οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί βλέπουν όχι μόνο την επόμενη οδηγία πλοήγησης, αλλά και πώς το όχημα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και ποιες λειτουργίες υποστηρίζουν την οδήγηση.

Η οθόνη απεικονίζει με ακρίβεια το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας του και στο σωστό υψομετρικό επίπεδο. Αυτό βοηθά τον οδηγό να προσανατολίζεται σε αυτοκινητόδρομους, διασταυρώσεις, καθώς και στην αστική κυκλοφορία. Παράλληλα, η τρισδιάστατη απεικόνιση δείχνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα υποβοήθησης, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Η ενιαία αυτή προβολή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα υποβοήθησης υποστηρίζουν την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις ή σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες. Για παράδειγμα, το Highway Assistant 2 επιτρέπει την οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι σε αυτοκινητόδρομους, με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα. Το σύστημα ελέγχει τόσο τη διαμήκη όσο και την πλευρική κίνηση του οχήματος, ενώ υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας, αφού πρώτα ο οδηγός επιβεβαιώσει την αλλαγή κοιτάζοντας προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Με ενεργή την καθοδήγηση διαδρομής μέσω του BMW Maps, η υποστήριξη παρέχεται από την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο έως και την έξοδο.

Το BMW Maps με Driver Assistance έχει αναπτυχθεί από το BMW Group και αξιοποιεί δεδομένα πλοήγησης και τεχνολογία χαρτών της Mapbox, συνεργάτη του BMW Group. Ο συνδυασμός πλοήγησης, 3D απεικόνισης χαρτών και συστημάτων υποβοήθησης διαφοροποιεί το BMW Maps στον τομέα της έξυπνης καθοδήγησης οχημάτων στις διεθνείς αγορές.

1) Η λειτουργία BMW Maps με Driver Assistance διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το Highway Assistant ή το Highway & City Assistant σε επιλεγμένες χώρες, πόλεις και δρόμους. Η διάθεσή της γίνεται σταδιακά.

2) Η διαθεσιμότητα, το εύρος των λειτουργιών και οι περιορισμοί των Highway Assistant και Highway & City Assistant ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Σε συνθήκες πόλης, η αλληλεπίδραση μεταξύ πλοήγησης και συστημάτων υποβοήθησης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Από το 2027, τα μοντέλα της BMW με BMW Operating System X θα αρχίσουν να διατίθενται με δυνατότητα ημιαυτόματης οδήγησης με την υποστήριξη του συστήματος πλοήγησης σε αστικές περιοχές, αρχικά στη Γερμανία.



