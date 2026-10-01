BMW Maps: Η νέα λειτουργία που κάνει την μεγάλη διαφορά

Δείτε τις νέες λειτουργίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.26 , 18:34 Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο
01.10.26 , 18:21 Η δεύτερη μεγαλύτερη εκτίμηση στην ιστορία του Cash or Trash είναι γεγονός!
01.10.26 , 18:20 Νέα μέτρα της ΕΕ για τις επιστροφές μεταναστών – Τι αλλάζει
01.10.26 , 18:19 BMW Maps: Η νέα λειτουργία που κάνει την μεγάλη διαφορά
01.10.26 , 18:03 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Με την 6 μηνών κόρη τους για baby swimming!
01.10.26 , 17:42 Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
01.10.26 , 17:20 Λάκης Λαζόπουλος: Το σχόλιο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
01.10.26 , 17:07 Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού
01.10.26 , 16:58 «Σαρώνει» η κακοκαιρία την Κρήτη - Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες
01.10.26 , 16:51 First Dates: Νέοι dates ψάχνουν το άλλο τους μισό στο εστιατόριο της αγάπης
01.10.26 , 16:38 Αναστασία Παντούση: Η ηλικία, οι σπουδές και η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση
01.10.26 , 16:28 Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
01.10.26 , 16:25 Το Εθνικό Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι, εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός
01.10.26 , 16:11 Ξεσπάει στο Instagram η αδελφή του Κριστιάνο: «άξιζες περισσότερα»
01.10.26 , 16:00 Το φαρδύ παλιό φούτερ είναι το απόλυτο comfort ρούχο του φθινοπώρου
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Πέτρος Πολυχρονίδης: Με τη 16χρονη κόρη του σε θεατρική παράσταση
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Με την 6 μηνών κόρη τους για baby swimming!
Λάκης Λαζόπουλος: Το σχόλιο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
Τριανταφυλλόπουλος για Κιμ Κίλιαν: «Άκουσα “είναι καρκίνος” και πάγωσα»
Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Η φωτογραφία με τον γιο τους, το «κρουασανάκι» τους
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 26.09.26, 09:19
BMW Maps: Η νέα λειτουργία που κάνει την μεγάλη διαφορά
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τον Οκτώβριο του 2026, το BMW Group εισάγει το BMW Maps με Driver Assistance  για τα μοντέλα BMW που εξοπλίζονται με BMW Operating System X. Η συγκεκριμένη λειτουργία συνδυάζει την καθοδήγηση διαδρομής, την απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου και τις πληροφορίες των συστημάτων υποβοήθησης σε μία ενιαία 3D προβολή στην κεντρική οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί βλέπουν όχι μόνο την επόμενη οδηγία πλοήγησης, αλλά και πώς το όχημα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και ποιες λειτουργίες υποστηρίζουν την οδήγηση.

Η οθόνη απεικονίζει με ακρίβεια το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας του και στο σωστό υψομετρικό επίπεδο. Αυτό βοηθά τον οδηγό να προσανατολίζεται σε αυτοκινητόδρομους, διασταυρώσεις, καθώς και στην αστική κυκλοφορία. Παράλληλα, η τρισδιάστατη απεικόνιση δείχνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα υποβοήθησης, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

BMW Maps: Η νέα λειτουργία που κάνει την μεγάλη διαφορά

Η ενιαία αυτή προβολή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα υποβοήθησης υποστηρίζουν την οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις ή σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες. Για παράδειγμα, το Highway Assistant 2 επιτρέπει την οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι σε αυτοκινητόδρομους, με ταχύτητες έως 130 χλμ./ώρα. Το σύστημα ελέγχει τόσο τη διαμήκη όσο και την πλευρική κίνηση του οχήματος, ενώ υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη αλλαγή λωρίδας, αφού πρώτα ο οδηγός επιβεβαιώσει την αλλαγή κοιτάζοντας προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Με ενεργή την καθοδήγηση διαδρομής μέσω του BMW Maps, η υποστήριξη παρέχεται από την είσοδο στον αυτοκινητόδρομο έως και την έξοδο.

Το BMW Maps με Driver Assistance έχει αναπτυχθεί από το BMW Group και αξιοποιεί δεδομένα πλοήγησης και τεχνολογία χαρτών της Mapbox, συνεργάτη του BMW Group. Ο συνδυασμός πλοήγησης, 3D απεικόνισης χαρτών και συστημάτων υποβοήθησης διαφοροποιεί το BMW Maps στον τομέα της έξυπνης καθοδήγησης οχημάτων στις διεθνείς αγορές.

1)    Η λειτουργία BMW Maps με Driver Assistance διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το Highway Assistant ή το Highway & City Assistant σε επιλεγμένες χώρες, πόλεις και δρόμους. Η διάθεσή της γίνεται σταδιακά.

2)   Η διαθεσιμότητα, το εύρος των λειτουργιών και οι περιορισμοί των Highway Assistant και Highway & City Assistant ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

BMW Maps: Η νέα λειτουργία που κάνει την μεγάλη διαφορά

Σε συνθήκες πόλης, η αλληλεπίδραση μεταξύ πλοήγησης και συστημάτων υποβοήθησης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Από το 2027, τα μοντέλα της BMW με BMW Operating System X θα αρχίσουν να διατίθενται με δυνατότητα ημιαυτόματης οδήγησης με την υποστήριξη του συστήματος πλοήγησης σε αστικές περιοχές, αρχικά στη Γερμανία.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW MAPS
 |
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου
Αυτοκινητο
AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου
Η BMW παρουσιάζει το μέλλον στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η BMW παρουσιάζει το μέλλον στην έκθεση αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026
Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η Dacia στην AUTO ATHINA 2026
Pirelli: Η Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες στη F1
Αυτοκινητο
Pirelli: Η Σεπάνγκ ανοίγει ξανά τις πύλες στη F1
Το Leapmotor B03X ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 19.990 ευρώ
Αυτοκινητο
Το Leapmotor B03X ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 19.990 ευρώ
Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
Αυτοκινητο
Η Geely στην Auto Athina 2026: Ποια μοντέλα παρουσιάζει
Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα
Αυτοκινητο
Honda: Η πιο στιλάτη μοτοσυκλέτα
Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές
Αυτοκινητο
Η Renault στην Auto Athina με ειδικές τιμές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top