Η Ιωάννα Τούνη ήταν καλεσμένη του οίκου Louis Vuitton σε international event στο Παρίσι και παρακολούθησε live τη συναυλία της Celine Dion στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η επιχειρηματίας και influencer δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από το event, στο οποίο παραβρέθηκε με τον κολλητό της φίλο, Steve. Παρακολούθησαν μάλιστα, τη συναυλία από την private suite τη Louis Vuitton.
Aφού απόλαυσαν σαμπάνια και finger food, μια πόρτα τους οδηγούσε κατευθείαν στον εξώστη του σταδίου, από όπου απόλαυσαν την παγκοσμίου φήμης σπουδαία ερμηνεύτρια.
«Έχω ανατριχιάσει», ακούγεται να λέει στο βίντεο μετά την έναρξη της συναυλίας.
Στη συνέχεια, δημοσιοποίησε αρκετά στιγμιότυπα από τη συναυλία με τη Celine Dion να τραγουδα «My heart will go on», «The Power of Love» κ.ά.
Κάποιες μέρες νωρίτερα, είχε αποκαλύψει στους followers της ότι η Louis Vuitton την κάλεσε στο private international event της.
Mάλιστα είχε κάνει room tour στο πολυτελές δωμάτιο που είχε κλείσει για εκείνη ο γαλλικός οίκος, στο ξενοδοχείο Cheval Blanc.To δωμάτιο διέθετε δωμάτιο γκαρνταρόμπα, μπανιέρα που τη χώριζε ένα τζάμι από τα κρεβάτια, ντουζιέρα, σαλόνι. Υπήρχε welcome κέρασμα με macarons και γλυκίσματα αλλά και ένα δώρο από τη Louis Vuitton.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.