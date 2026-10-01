Τούνη: Είδε τη συναυλία της Celine Dion από τη σουίτα της Louis Vuitton

Ήταν καλεσμένη του γαλλικού οίκου στο private international event του

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Ιωάννα Τούνη: Τα βίντεο στο instagram από τη συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι- Την παρακολούθησε από τη σουίτα της Louis Vuitton

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη παρακολούθησε τη συναυλία της Celine Dion από τη σουίτα της Louis Vuitton στο Παρίσι.
  • Ήταν καλεσμένη του οίκου Louis Vuitton σε διεθνές event και δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση.
  • Απόλαυσαν σαμπάνια και finger food, ενώ είχαν άμεση πρόσβαση στον εξώστη του σταδίου.
  • Η Τούνη μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις ερμηνείες της Celine Dion, όπως το 'My Heart Will Go On'.
  • Προτού το event, αποκάλυψε στους followers της την πολυτελή διαμονή της στο ξενοδοχείο Cheval Blanc.

Η Ιωάννα Τούνη ήταν καλεσμένη του οίκου Louis Vuitton σε international event στο Παρίσι και παρακολούθησε live τη συναυλία της Celine Dion στη γαλλική πρωτεύουσα. 

Η επιχειρηματίας και influencer δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από το event, στο οποίο παραβρέθηκε με τον κολλητό της φίλο, Steve. Παρακολούθησαν μάλιστα, τη συναυλία από την private suite τη Louis Vuitton.

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

Ιωάννα Τούνη: Στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

Ιωάννα Τούνη: Στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

Aφού απόλαυσαν σαμπάνια και finger food, μια πόρτα τους οδηγούσε κατευθείαν στον εξώστη του σταδίου, από όπου απόλαυσαν την παγκοσμίου φήμης σπουδαία ερμηνεύτρια. 

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

«Έχω ανατριχιάσει», ακούγεται να λέει στο βίντεο μετά την έναρξη της συναυλίας. 

H Ιωάννα Τούνη, με τον φίλο της, Steve, στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη, με τον φίλο της, Steve, στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

Στη συνέχεια, δημοσιοποίησε αρκετά στιγμιότυπα από τη συναυλία με τη Celine Dion να τραγουδα «My heart will go on», «The Power of Love» κ.ά.

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

H Ιωάννα Τούνη στην private suite της Louis Vuitton στο Παρίσι για τη συναυλία της Celine Dion/ instagram

Κάποιες μέρες νωρίτερα, είχε αποκαλύψει στους followers της ότι η Louis Vuitton την κάλεσε στο private international event της.

Mάλιστα είχε κάνει room tour στο πολυτελές δωμάτιο που είχε κλείσει για εκείνη ο γαλλικός οίκος, στο ξενοδοχείο Cheval Blanc.To δωμάτιο διέθετε δωμάτιο γκαρνταρόμπα, μπανιέρα που τη χώριζε ένα τζάμι από τα κρεβάτια, ντουζιέρα, σαλόνι. Υπήρχε welcome κέρασμα με macarons και γλυκίσματα αλλά και ένα δώρο από τη Louis Vuitton. 

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