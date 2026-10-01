Μέγαρο Μουσικής: Ερωτευμένα ζευγάρια στις «Νύχτες Πρεμιέρας»

Eρωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz παραβρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής με αφορμή το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα, την Τόνια Σωτηροπούλου και τον Κωστή Μαραβέγια και τον Αργύρη Πανταζάρα με τη Σίσσυ Τουμάση.
Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, με την queer κωμωδία «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.
Εκτός από τα γνωστά ζευγάρια, κι άλλα πρόσωπα του θεάτρου και της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών» στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Ανάμεσά τους η Εριέττα Μανούρη, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Χρήστος Φερεντίνος, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Ιφιγένεια Τζόλα, ο Νίκος Περάκης και η Σαλίνα Γαβαλά.