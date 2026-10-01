Μέγαρο Μουσικής: Ερωτευμένα ζευγάρια στις «Νύχτες Πρεμιέρας»

Ποιοι πήγαν στην επίσημη έναρξη του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.26 , 13:24 H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!
01.10.26 , 13:22 Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν
01.10.26 , 13:13 Γενικό Επιτελείο Στρατού: Εντυπωσιακές ασκήσεις ετοιμότητας
01.10.26 , 13:12 Νυχτερινή Αθήνα: Αυτά είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα
01.10.26 , 13:01 Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
01.10.26 , 13:00 «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» - μια παράσταση της ομάδας the Young Quill
01.10.26 , 12:53 Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας
01.10.26 , 12:33 Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Αχαρνές
01.10.26 , 12:28 Κολοκυθάς - Νιφλής: «Είναι βασικό η ''χημεία'' μας για το αποτέλεσμα»
01.10.26 , 12:24 Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
01.10.26 , 12:19 Καληφώνη: «Ο Θεοδωρόπουλος ξυλοκοπούσε άλλον άνθρωπο, όχι το παιδί του»
01.10.26 , 12:15 AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου
01.10.26 , 12:12 Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ
01.10.26 , 12:00 Γιατί το φιλί είναι πολύ πιο σημαντικό για τη σχέση σου απ’ όσο νομίζεις
01.10.26 , 11:42 Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Δύσκολες ώρες για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Θα σε αγαπάμε για πάντα»
Ξέσπασε η Ζήνα κατά του Π. Γιαννόπουλου: «Με ενόχλησε, δε θα το κρύψω»
Καληφώνη: «Ο Θεοδωρόπουλος ξυλοκοπούσε άλλον άνθρωπο, όχι το παιδί του»
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Μέγαρο Μουσικής: Ερωτευμένα ζευγάρια στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
Τραγική κατάληξη στην Κρήτη
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Νύχτες Πρεμιέρας»: Στιγμιότυπα από την επίσημη έναρξη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Μέγαρο Μουσικής πραγματοποιήθηκε το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθηνών «Νύχτες Πρεμιέρας».
  • Παρουσιάστηκε η queer κωμωδία «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν στην επίσημη πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Παρευρέθηκαν γνωστά ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, όπως η Ρούλα Ρέβη με τον Αποστόλη Τότσικα και η Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια.
  • Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.
  • Στην τελετή έναρξης συμμετείχαν και άλλες προσωπικότητες του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Eρωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz παραβρέθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής με αφορμή το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Ρούλα Ρέβη και τον Αποστόλη Τότσικα, την Τόνια Σωτηροπούλου και τον Κωστή Μαραβέγια και τον Αργύρη Πανταζάρα με τη Σίσσυ Τουμάση

Ρούλα Ρέβη-  Αποστόλης Τότσικας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ρούλα Ρέβη-  Αποστόλης Τότσικας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τόνια Σωτηροπούλου- Κωστής Μαραβέγιας/ NDPP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Τόνια Σωτηροπούλου- Κωστής Μαραβέγιας/ NDPP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αργύρης Πανταζάρας- Σίσσυ Τουμάση/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αργύρης Πανταζάρας- Σίσσυ Τουμάση/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, με την queer κωμωδία «Club Kid» του Τζόρνταν Φέρστμαν. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Εκτός από τα γνωστά ζευγάρια, κι άλλα πρόσωπα του θεάτρου και της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών» στην επίσημη τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Ανάμεσά τους η Εριέττα Μανούρη, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Χρήστος Φερεντίνος, η Βάσω Γουλιελμάκη, η  Ιφιγένεια Τζόλα, ο Νίκος Περάκης και η Σαλίνα Γαβαλά.

Εριέττα Μανούρη/  NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εριέττα Μανούρη/  NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασιλική Τρουφάκου/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασιλική Τρουφάκου/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σαλίνα Γαβαλά- Χρήστος Φερεντίνος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Σαλίνα Γαβαλά- Χρήστος Φερεντίνος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Ιφιγένεια Τζόλα- Βάσω Γουλιελμάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Ιφιγένεια Τζόλα- Βάσω Γουλιελμάκη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 |
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Mαριέττα Χρουσαλά: Έβγαλε Φωτογραφία Με Τους Backstreet Boys
Celebrities & Gossip Νεα
H Mαριέττα Χρουσαλά έβγαλε φωτογραφία με τους Backstreet Boys!
Τα Πολυσυζητημένα Νυχτερινά Σχήματα Της Αθήνας
Celebrities & Gossip Νεα
Νυχτερινή Αθήνα: Αυτά είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: Χωρισμός έναν χρόνο μετά τον γάμο τους
Celebrities & Gossip Νεα
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι Χτύπησαν Τον Γιο Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
Ανδριολάτου: Με elevated Denim στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Με elevated Denim look στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Δώρα Χρυσικού: «Στα site με έβγαλαν ετοιμοθάνατη»
Celebrities & Gossip Νεα
Δώρα Χρυσικού: «Στα site με έβγαλαν ετοιμοθάνατη και κινήθηκα νομικά»
Βρεττός: Τα Πρώτα Λόγια Για Την Εγκυμοσύνη Της συζύγου Του
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλίας Βρεττός: Τα πρώτα λόγια για την εγκυμοσύνη της συζύγου του
Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας
Celebrities & Gossip Νεα
Επετειακή συναυλία Ρέμου στην Κύπρο - Mαζί του Θεοδωρίδου, Βανδή, Μάστορας
Zέτα Μακρυπούλια
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Μακρυπούλια: Τι ισχύει με το συμβόλαιό της στον ΑΝΤ1
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top