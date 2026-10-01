Το φιλί μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την έλξη, το δέσιμο και το πάθος

Σε όλες μας έχει τύχει εκείνο το φιλί που μας έκανε να σκεφτούμε στιγμιαία: «Ωχ, χάλια». Μπορεί πέντε δευτερόλεπτα νωρίτερα ο άλλος να σου άρεσε πολύ και να ήσουν απόλυτα έτοιμη να συνεχίσετε, αλλά μόλις τα πρόσωπά σας πλησίασαν και τα χείλη σας συναντήθηκαν, κάτι μέσα σου είπε απλά... με τίποτα.

Οι ερευνητές έχουν μελετήσει σοβαρά γιατί συμβαίνει αυτό. Το ερωτικό φιλί εμφανίζεται σε περισσότερο από το 90% των ανθρώπινων πολιτισμών.

Μια μελέτη των Wlodarski και Dunbar διαπίστωσε ότι το φιλί βοηθά τους ανθρώπους να αξιολογήσουν έναν πιθανό σύντροφο, να χτίσουν συναισθηματικό δεσμό και να ανεβάσουν την ερωτική επιθυμία.

Το πρώτο τεστ συμβατότητας

Αυτός ο αρχικός «έλεγχος» εξηγεί απόλυτα γιατί ένα κακό φιλί μπορεί να καταστρέψει ακαριαία την έλξη. Ενώ προσπαθείς να μην χτυπήσετε τα δόντια σας, ταυτόχρονα προσλαμβάνεις τη μυρωδιά, τη γεύση, την αφή, τον συγχρονισμό, αλλά και το πώς ο άλλος ανταποκρίνεται σε εσένα.

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Οι Wlodarski και Dunbar ανακάλυψαν ότι τα άτομα που έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην εύρεση ενός συμβατού συντρόφου θεωρούσαν επίσης το φιλί πολύ πιο σημαντικό. Μάλιστα, οι γυναίκες στη μελέτη αξιολόγησαν το φιλί ως πιο καθοριστικό σε σχέση με τους άντρες, τόσο στο ξεκίνημα όσο και στις σχέσεις που έχουν πια προχωρήσει.

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν φιλιέσαι

Το φιλί φαίνεται πως επηρεάζει άμεσα και τη φυσιολογία μας όταν κάποιος μας αρέσει ήδη. Η ψυχολόγος Wendy Hill από το Κολλέγιο Lafayette διαπίστωσε σε μια πολύ γνωστή έρευνα ότι το φιλί συνδέεται με αλλαγές στα επίπεδα της ωκυτοκίνης (της ορμόνης της αφοσίωσης και του δεσίματος) και της κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες).

Το φιλί φαίνεται να είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν περάσει η αρχική φάση του ενθουσιασμού, τότε που τα χάδια και τα φιλιά μπαίνουν συχνά σε δεύτερη μοίρα, πίσω από τα πλυντήρια, το βραδινό φαγητό, τα emails της δουλειάς και τη σειρά που έχετε συμφωνήσει να δείτε μαζί.

Μια μελέτη του 2023 στο περιοδικό Sexual and Relationship Therapy σε 1.605 άτομα που βρίσκονταν σε μακροχρόνιες σχέσεις έδειξε ότι τα ζευγάρια που φιλιόντουσαν πιο συχνά εμφάνιζαν χαμηλότερο αγχώδη ή αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης, μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους, υψηλότερα επίπεδα ερωτικής διέγερσης και μεγαλύτερη πιθανότητα οργασμού.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου