Κλέλια Ανδριολάτου: Με elevated Denim look στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Οι Νύχτες Πρεμιέρας συνεχίζονται έως τις 11 Οκτωβρίου

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Η Κλέλια Ανδριολάτου πριν μήνες είχε πάει στο πάρτι του Έλτον Τζόν

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Η αυλαία του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας άνοιξε με την  πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid», και η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε το παρών με elevated Denim look.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με το μαγιό στο πρώτο της τρίαθλο

Η Κλέλια Ανδριολάτου/ φωτογραφία από NDP/  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Κλέλια Ανδριολάτου/ φωτογραφία από NDP/  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε ένα καθημερινό τζιν χωρίς σκισίματα αλλά διακοσμημένο με στρασάκια το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο σακάκι. Η μαύρη δερμάτινη ζώνη με τη μεταλλική αγκράφα και η τσάντα ώμου δίνουν την τελική πινελιά στο σικάτο λουκ της. 

Tέρμα το ξανθό για την Κλέλια Ανδριολάτου: Τι χρώμα έβαψε τα μαλλιά της

Η Κλέλια Ανδριολάτου  στην Έναρξη 32ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 'Νύχτες Πρεμιέρας'

Η Κλέλια Ανδριολάτου  στην Έναρξη 32ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 'Νύχτες Πρεμιέρας'

Η ηθοποιός απαθανατίστηκε ευδιάθετη καθώς επιστρέφει για τον 4ο και τελευταίο κύκλο της σειράς Maestro, ο οποίος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του 2026!

Κλέλια Ανδριολάτου: Με elevated Denim look στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της σειράς που σκηνοθετεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχαν ολοκληρωθεί τον περασμένο Μάιο και η ηθοποιός ήταν εμφανώς συγκινημένη.

Κλέλια Ανδριολάτου: Με elevated Denim look στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Η ίδια είχε αποχαιρετήσει τους Παξούς δημοσιεύοντας φωτογραφίες. 

Κλέλια Ανδριολάτου: Με elevated Denim look στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

 «Για πάντα στο πιο ζεστό κομμάτι της καρδιάς μας. Αντίο νησάκι μας».

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ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
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