Η αυλαία του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας άνοιξε με την πρεμιέρα της ταινίας «Club Kid», και η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσε το παρών με elevated Denim look.
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Η δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε ένα καθημερινό τζιν χωρίς σκισίματα αλλά διακοσμημένο με στρασάκια το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο σακάκι. Η μαύρη δερμάτινη ζώνη με τη μεταλλική αγκράφα και η τσάντα ώμου δίνουν την τελική πινελιά στο σικάτο λουκ της.
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Η ηθοποιός απαθανατίστηκε ευδιάθετη καθώς επιστρέφει για τον 4ο και τελευταίο κύκλο της σειράς Maestro, ο οποίος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του 2026!
Τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της σειράς που σκηνοθετεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχαν ολοκληρωθεί τον περασμένο Μάιο και η ηθοποιός ήταν εμφανώς συγκινημένη.
Η ίδια είχε αποχαιρετήσει τους Παξούς δημοσιεύοντας φωτογραφίες.
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