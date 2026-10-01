Μπέρναμ: Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ

«Έκανε περισσότερο κακό, παρά καλό», λέει ο Βρετανός πρωθυπουργός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.26 , 13:13 Γενικό Επιτελείο Στρατού: Εντυπωσιακές ασκήσεις ετοιμότητας
01.10.26 , 13:12 Νυχτερινή Αθήνα: Αυτά είναι τα σχήματα του φετινού χειμώνα
01.10.26 , 13:01 Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
01.10.26 , 13:00 «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει» - μια παράσταση της ομάδας the Young Quill
01.10.26 , 12:53 Κριστιάνο Ρονάλντο: Επεισοδιακό τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας
01.10.26 , 12:47 Κακοκαιρία Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο - Σαρωτικές πλημμύρες
01.10.26 , 12:33 Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού στις Αχαρνές
01.10.26 , 12:28 Κολοκυθάς - Νιφλής: «Είναι βασικό η ''χημεία'' μας για το αποτέλεσμα»
01.10.26 , 12:24 Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
01.10.26 , 12:19 Καληφώνη: «Ο Θεοδωρόπουλος ξυλοκοπούσε έναν άνθρωπο, όχι το παιδί του»
01.10.26 , 12:15 AUTO ATHINA 2026: Ποιες μάρκες συμμετέχουν στην έκθεση αυτοκινήτου
01.10.26 , 12:12 Μεταναστευτικό: Η Ελλάδα επιδιώκει ουσιαστική ισχύ για το εργαλείο της ΕΕ
01.10.26 , 12:00 Γιατί το φιλί είναι πολύ πιο σημαντικό για τη σχέση σου απ’ όσο νομίζεις
01.10.26 , 11:42 Συνταγή για Espresso Brookie αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Καφέ
01.10.26 , 11:36 Μέγαρο Μουσικής: Ερωτευμένα ζευγάρια στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Δύσκολες ώρες για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Θα σε αγαπάμε για πάντα»
Ξέσπασε η Ζήνα κατά του Π. Γιαννόπουλου: «Με ενόχλησε, δε θα το κρύψω»
Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun: Οι μεγάλοι νικητές & ποιοι ήταν εκεί
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Καληφώνη: «Ο Θεοδωρόπουλος ξυλοκοπούσε έναν άνθρωπο, όχι το παιδί του»
Μέγαρο Μουσικής: Ερωτευμένα ζευγάρια στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Καταγγέλλει ότι χτύπησαν τον γιο της σε παιδότοπο
Θρίλερ με εκτέλεση στο Τενεσί: Επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις
Κακοκαιρία Κρήτη: Αγνοείται κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο - Σαρωτικές πλημμύρες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Jon Super)
Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη μακροπρόθεσμη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι το Brexit δεν έδωσε στη χώρα τον έλεγχο που υποσχέθηκε και λειτουργεί ως «χειρόφρενο» για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Μπέρναμ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ενδεχόμενη επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια επιλογή μεταξύ άλλων για το μέλλον των διμερών σχέσεων.

Στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών δήλωσε ότι θέλει να παρουσιάσει «διάφορες επιλογές» για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την ΕΕ με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ νέος πρωθυπουργός στη θέση του Κιρ Στάρμερ

Ερωτηθείς, παράλληλα, από το Radio 4 του BBC, μίλησε για ένα πιθανό status quo, «εφόσον ο κόσμος πιστεύει ότι είναι εδώ που θα πρέπει να παραμείνουμε», μια επιστροφή στην τελωνειακή ένωση, στην ενιαία αγορά, «ή να φθάσουμε μέχρι τέλους», δηλαδή να επανενταχθεί η Βρετανία στην ΕΕ.

Ο Άντι Μπέρναμ υποστήριξε ότι το Brexit δεν έδωσε στη χώρα τον έλεγχο που υποσχέθηκε και λειτουργεί ως «χειρόφρενο» για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Μπέρναμ τόνισε ότι το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά όφελος και προανήγγειλε σχέδιο για νέα σχέση με την ΕΕ. Μεταξύ των πιθανών επιλογών περιλαμβάνονται μοντέλα αντίστοιχα με εκείνα της Νορβηγίας, της Ελβετίας ή του Καναδά, η επιστροφή στην τελωνειακή ένωση ή την ενιαία αγορά, ακόμη και η πλήρης ανατροπή του Brexit.

Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus

Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος το 2016 είχε διεξαγάγει εκστρατεία κατά του Brexit, δήλωσε χθες, Τρίτη, πως η έξοδος από την ΕΕ «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.

Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει πως «ελπίζει» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην ΕΕ «όσο βρίσκεται (ο ίδιος) στη ζωή».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙ ΜΠΕΡΝΑΜ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 |
BREXIT
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρίστα Πάικ: Απέτυχε η εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση
Κοσμος
Θρίλερ με εκτέλεση στο Τενεσί: Επέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις
Flydubai: Πώς Αποτράπηκε Η Αεροπορική Τραγωδία
Κοσμος
Flydubai: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»
Πανεπιστήμιο Κορνέλ
Κοσμος
Σάλος στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Φοιτήτρια καταγγέλλει ομαδικό βιασμό
videogames
Κοσμος
Για ποια videogames ζητά περαιτέρω αξιολόγηση το ευρωπαϊκό δίκτυο CPC;
Πτήση Ντουμπάι: Σοκάρουν Βίντεο Από Το Αεροσκάφος
Κοσμος
Πτήση Ντουμπάι: «Λέγαμε δε θα ζήσουμε» - Σοκάρουν βίντεο από το αεροσκάφος
μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία
Κοσμος
Δεκάδες τραυματίες στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία
Πτήση Ντουμπάι: Ο Ένας Πιλότος Ήθελε Να Ρίξει Το Αεροπλάνο
Κοσμος
Πτήση Ντουμπάι: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - Ήθελε να «ρίξει» το αεροπλάνο
Συναγερμός Σε Πτήση Προς Τελ Αβίβ: Φόβοι Για Αεροπειρατεία
Κοσμος
Πτήση Ντουμπάι: Αποκλείστηκε η αεροπειρατεία - Τσακώθηκαν οι πιλότοι
Aπάτη Με Κινητά Τηλέφωνα Στην Ευρώπη
Κοσμος
Πουλούσαν μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια - Απάτη μεγατόνων στην Ευρώπη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top