Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη μακροπρόθεσμη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι το Brexit δεν έδωσε στη χώρα τον έλεγχο που υποσχέθηκε και λειτουργεί ως «χειρόφρενο» για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Μπέρναμ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ενδεχόμενη επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια επιλογή μεταξύ άλλων για το μέλλον των διμερών σχέσεων.

Στη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών δήλωσε ότι θέλει να παρουσιάσει «διάφορες επιλογές» για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις με την ΕΕ με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ερωτηθείς, παράλληλα, από το Radio 4 του BBC, μίλησε για ένα πιθανό status quo, «εφόσον ο κόσμος πιστεύει ότι είναι εδώ που θα πρέπει να παραμείνουμε», μια επιστροφή στην τελωνειακή ένωση, στην ενιαία αγορά, «ή να φθάσουμε μέχρι τέλους», δηλαδή να επανενταχθεί η Βρετανία στην ΕΕ.

Ο Άντι Μπέρναμ υποστήριξε ότι το Brexit δεν έδωσε στη χώρα τον έλεγχο που υποσχέθηκε και λειτουργεί ως «χειρόφρενο» για την οικονομική ανάπτυξη. Ο Μπέρναμ τόνισε ότι το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά όφελος και προανήγγειλε σχέδιο για νέα σχέση με την ΕΕ. Μεταξύ των πιθανών επιλογών περιλαμβάνονται μοντέλα αντίστοιχα με εκείνα της Νορβηγίας, της Ελβετίας ή του Καναδά, η επιστροφή στην τελωνειακή ένωση ή την ενιαία αγορά, ακόμη και η πλήρης ανατροπή του Brexit.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος το 2016 είχε διεξαγάγει εκστρατεία κατά του Brexit, δήλωσε χθες, Τρίτη, πως η έξοδος από την ΕΕ «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.

Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει πως «ελπίζει» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέψει στην ΕΕ «όσο βρίσκεται (ο ίδιος) στη ζωή».