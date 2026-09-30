Λήξη συναγερμού για το αεροσκάφος της Flydubai που εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, καθώς το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Πλέον αποκλείστηκε το ενδεχόμενο αεροπειρατείας και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο συναγερμός προκλήθηκε από καβγά που ξέσπασε μεταξύ των πιλότων.

Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στις αρχές, καθώς το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700 και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, τον κωδικό 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλώσει αεροπειρατεία ή άλλη παράνομη παρέμβαση.

#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3 — Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος ολοκλήρωσε την αναστροφή που είχε πραγματοποιήσει πάνω από τη Σαουδική Αραβία και τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν μετά την προσγείωση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν το πλήρωμα και το εσωτερικό του αεροσκάφους.

Οι κωδικοί 7700 και 7500 που προκάλεσαν συναγερμό

Το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, γνωστό ως «squawk code», ο οποίος αποτελεί διεθνές σήμα ότι ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, εμφανίστηκε και ο κωδικός 7500. Πρόκειται για τον κωδικό που χρησιμοποιείται από τα πληρώματα για να δηλώσει παράνομη παρέμβαση ή αεροπειρατεία.

Η εμφάνιση του συγκεκριμένου κωδικού ήταν αυτή που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία και κινητοποίησε τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή όπου βρισκόταν το αεροσκάφος.

Παράλληλα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας της χώρας πραγματοποίησαν έκτακτες διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς στο αεροσκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 150 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινοί πολίτες.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι με προορισμό το Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

Τα δεδομένα παρακολούθησης έδειξαν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε φάση καθόδου όταν εξέπεμψε το σήμα έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια, ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, άλλαξε πορεία και πραγματοποίησε αναστροφή, αντί να συνεχίσει προς το Ισραήλ.

Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεργοποιήθηκαν οι δύο κωδικοί κινδύνου.