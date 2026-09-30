Βούλα: Πασίγνωστος δικηγόρος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Καταγγελία σε βάρος του μετά από live στο TikTok - Θύμα ο ανήλικος γιος του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δικογραφία σχηματίστηκε για ενδοοικογενειακή βία από πασίγνωστο δικηγόρο σε βάρος του ανήλικου γιου του, μετά από καταγγελία μέσω της γραμμής 10201.
  • Η καταγγελία περιλαμβάνει βίντεο που δείχνει τον δικηγόρο να ασκεί βία στο παιδί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.
  • Αστυνομικές δυνάμεις αναζήτησαν τον δικηγόρο στη Βούλα και τον εντόπισαν, ενώ αυτός δεν άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς.
  • Ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία παραμένει σε ισχύ.
  • Ο δικηγόρος χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως συκοφαντικές και δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων.

Δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανήλικου σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, μετά από καταγγελία για φερόμενη λεκτική και σωματική βία πασίγνωστου δικηγόρου σε βάρος του ανήλικου γιου του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγελία έγινε το βράδυ της Τρίτης μέσω της ειδικής γραμμής «10201» για την προστασία των ανηλίκων. Ενήλικο άτομο, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι είχε στην κατοχή του βίντεο, στο οποίο ο δικηγόρος φέρεται να ασκεί βία στο παιδί.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Για την υπόθεση ενημερώθηκε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου, ενώ σχετική ενημέρωση είχε γίνει και στο Κέντρο Άμεσης Δράσης από πολίτες.

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Η αναζήτηση του δικηγόρου στη Βούλα

Μετά την καταγγελία σχηματίστηκε αυτεπάγγελτη δικογραφία και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δικηγόρου στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στην κατοικία του στη Βούλα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος φέρεται να μην άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας.

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Περίπου στις 04:15 τα ξημερώματα, το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου επικοινώνησε με την αρμόδια εισαγγελέα και αποφασίστηκε η μετάβασή της στην κατοικία μαζί με αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγο μετά τις 06:30, ο δικηγόρος εξήλθε από το σπίτι και παρελήφθη από τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο ΑΤ Αλίμου, ενώ πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του παρουσία της εισαγγελέως.

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Από τη διαδικτυακή έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν στοιχεία που παρέπεμπαν στον συγκεκριμένο δικηγόρο.

Η δικογραφία σχηματίστηκε αυτεπάγγελτα για φερόμενες παραβάσεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας.

Ο δικηγόρος τελικά αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία παραμένει σε ισχύ.

Ενδοοικογενειακή βία: Η απάντηση του δικηγόρου

Ο ίδιος ο δικηγόρος σε βίντεο που ανέβασε στα social media ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την ανάρτηση του βίντεο μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του και χαρακτήρισε το περιεχόμενό του «συκοφαντικό» και «ψευδές». 

Υποστήριξε πως πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση σε βάρος του, και ότι τα παιδιά του την ώρα που φέρεται να καταγράφηκε το επίμαχο βίντεο βρίσκονταν στις δραστηριότητές τους με τη μητέρα τους. 

Ο δικηγόρος δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά τόσο εναντίον εκείνων που, όπως υποστηρίζει, οργάνωσαν το βίντεο όσο και εναντίον όσων το διακινούν και το αναπαράγουν στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει, «οι αποδείξεις είναι δεδομένες» και εκτιμά ότι οι καταγγελίες σε βάρος του «θα πέσουν στο κενό». Παράλληλα, κάνει λόγο για «διαδικτυακή λασπολογία» και «οργανωμένη επίθεση» εναντίον του.

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