Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα στα Γιαννιτσά, την οποία κυνηγούσε με μανία με το όχημά του ο πρώην σύντροφός της. Ένας δημοτικός αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας παρενέβη έγκαιρα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία έζησε την Κυριακή το μεσημέρι, σε κεντρικό δρόμο των Γιαννιτσών, ο Γιώργος Γκόγκος, δημοτικός αστυνομικός στον Δήμο Πέλλας και πιστοποιημένος εθελοντής διασώστης.

Ένας 30χρονος, σε αλλόφρονα κατάσταση, καταδίωκε με το όχημά του την 25χρονη πρώην σύντροφό του που έτρεχε πεζή για να γλιτώσει. Ο 44χρονος κατάφερε την τελευταία στιγμή να τη σώσει, καθώς η ζωή της κινδύνευε από έναν άνθρωπο, σε βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα να μην την πλησιάζει.

«Θα μπορούσε να είναι άλλο ένα κακοποιητικό συμβάν, μέχρι και γυναικοκτονία και μέχρι ανθρωποκτονία θα μπορούσε. Η κοπέλα ήτανε σε ψυχολογική κατάρρευση. Με το που έφυγε ο δράστης από το σημείο, που έκανε ήταν να πέσει πάνω στην αγκαλιά μου και να αρχίσει να μου λέει: "Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Θεός σ' έστειλε, σ' ευχαριστώ πάρα πολύ..."», περιέγραψε στο Star και τον Γιάννη Σωτηρόπουλο ο Γιώργος Γκόγκος και συνέχισε:

«Μέχρι να φτάσω στο σημείο, ο οδηγός του οχήματος είχε κατέβει, είχε πιάσει τη γυναίκα και από τη θέση του οδηγού την είχε πετάξει ένα τσουβάλι με πατάτες στη θέση του συνοδηγού. Κατά το σημείο που έφτασα, ο οδηγός είχε μπει μέσα στο όχημά του. Μπαίνοντας κι εγώ από τα παράθυρα, κατάφερα να τον αρπάξω και να τον κατεβάσω από το όχημα και να δώσω τον απαραίτητο χρόνο στη γυναίκα να κατέβει κι η ίδια. Εγώ πήρα την κοπέλα και μεταβήκαμε κατευθείαν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες».

Ηγουμενίτσα: Χαροπαλεύει 24χρονη που την παρέσυρε ο σύντροφός της με το αυτοκίνητο

Την ίδια ώρα, «μάχη» για τη ζωή της δίνει μια 24χρονη στην Ηγουμενίτσα, μετά από έντονο καβγά με τον σύντροφό της.

Ο 29χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, πάτησε γκάζι ενώ η γυναίκα ήταν στο καπό του ΙΧ. Εκείνη έπεσε στο οδόστρωμα, υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική.

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