KGM Korando: Ένα C-SUV: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ

Μια επιλογή που αξίζει τα χρήματα της

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KGM Korando: Ένα C-SUV: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 02.09.26, 20:48
KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
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Στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV, το KGM Korando ξεχωρίζει με τη δυναμική σχεδίαση, τους μεγάλους χώρους, την ευελιξία και την πρακτικότητα που αναζητούν οι σύγχρονοι οδηγοί. Με μήκος 4,45 μέτρα και χώρο αποσκευών 551 λίτρων, το Korando προσφέρει τους χώρους που απαιτούνται για τα μακρινά ταξίδια, χωρίς να χάνει την ευελιξία του στο αστικό περιβάλλον. Η δυναμική του σχεδίαση, με τα LED φωτιστικά σώματα και τα έντονα χαρακτηριστικά του αμαξώματος, του χαρίζουν ξεχωριστή παρουσία στον δρόμο.

KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ

Στο εσωτερικό, η ευρυχωρία συνδυάζεται με σύγχρονη τεχνολογία, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25", κεντρική οθόνη πληροφοριών 9" και συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto. Παράλληλα, ο εξοπλισμός ασφάλειας περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και επτά αερόσακους, ενώ το Korando έχει κατακτήσει 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP.

KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 1.5 GDI Turbo, με 163 PS μέγιστη ιπποδύναμη και 280 Nm ροπής. Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι το Korando διατίθεται και με τετρακίνηση, η οποία μεταβάλλει την κατανομή της ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες ανάλογα με τις συνθήκες, ενισχύοντας τον έλεγχο, την πρόσφυση και τη σταθερότητα. Παράλληλα, οι λειτουργίες οδήγησης Normal, Sport και Winter προσαρμόζουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου στις εκάστοτε απαιτήσεις.

KGM Korando: Ένα C-SUV που τα κάνει όλα με τιμές από 22.900 ευρώ

Με τιμή από μόλις 22.900 €, το KGM Korando αποτελεί κορυφαία value for money επιλογή, προσφέροντας ευρύχωρους χώρους, ιπποδύναμη 163 PS, πλούσιο εξοπλισμό και –για όσους το χρειάζονται– την επιλογή τετρακίνησης. 

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