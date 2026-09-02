Το «παραμύθι» της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Απολύτως νόμιμα διατηρεί η Ελλάδα δυνάμεις για την άμυνά τους

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STAR.GR
Πολιτικη
To σχόλιο του διευθυντή σύνταξης του STAR Η. Παπανικολάου για τη Στρατιά του Αιγαίου που διατηρεί η Τουρκία έναντι των νησιών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα διατηρεί νόμιμες στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας.
  • Η Τουρκία αμφισβητεί την παρουσία των ελληνικών δυνάμεων, επικαλούμενη παλαιές συνθήκες, ενώ δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.
  • Η ελληνική στρατιωτική παρουσία περιλαμβάνει μεραρχίες και ταξιαρχίες σε μεγάλα νησιά, υπαγόμενες στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου.
  • Η Τουρκία διατηρεί μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στα μικρασιατικά παράλια και διεξάγει ασκήσεις με σενάριο κατάληψης ελληνικών νησιών.
  • Η Ελλάδα, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, έχει ενισχύσει την αμυντική της στρατηγική.

Παρά τη «σπέκουλα» της Τουρκίας και την προπαγάνδα της περί «αποστρατιωτικοποίησης», η Ελλάδα διατηρεί δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, απολύτως νόμιμα, βάσει του αναφαίρετου δικαιώματος της αυτοάμυνας (σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ) και της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την  προστασία της εθνικής κυριαρχίας.   

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Η επίκληση του δικαιώματος της άμυνας απέναντι σε εξωτερική επιβουλή είναι αυτονόητη ενέργεια, καθώς στις απέναντι των ελληνικών νησιών ακτές, στα μικρασιατικά παράλια, η Τουρκία διατηρεί πολυάριθμες δυνάμεις της Στρατιάς του Αιγαίου, η οποία έχει καθαρά επιθετικό χαρακτήρα και επεκτατική αποστολή. Σημαντικό ρόλο στη διατήρηση δυνάμεων ικανών να αμυνθούν έπαιξε και η εισβολή και κατοχή της μεγάλου μέρους της Κύπρου από την Τουρκία, η οποία αξιοποίησε την απόσυρση της Μεραρχίας από τη Μεγαλόνησο στην οποία προχώρησε το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Μια κίνηση που αποδείχθηκε μοιραία. 

Οι δυνάμεις της Στρατιάς του Αιγαίου οι οποίες απειλούν τα ελληνικά νησιά

Οι δυνάμεις της Στρατιάς του Αιγαίου οι οποίες απειλούν τα ελληνικά νησιά   

Οι δυνάμεις της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου της Ελλάδας  

Όσον αφορά το σήμερα, στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου (στη Ρόδο και τη Λέσβο) υπάρχουν δυνάμεις σε επίπεδο μεραρχίας,  σε άλλα  (όπως στη Σάμο, τη Χίο, την Κω και τη Λήμνο) υπάρχουν σχηματισμοί ταξιαρχιών, ενώ μικρότερες σε αριθμό δυνάμεις ή φυλάκια υπάρχουν στα υπόλοιπα νησιά.   

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Οι δυνάμεις αυτές υπάγονται στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ), η οποία αποτελεί τη μείζονα διοίκηση διακλαδικών επιχειρήσεων με περιοχή ευθύνης το αρχιπέλαγος του Αιγαίου και την Κρήτη, 

 Η Τουρκία αμφισβητεί την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων επικαλούμενη είτε μια συνθήκη που αμφισβητεί και ζητά να αλλάξει (τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 που όμως δεν συμπεριελάμβανε τα Δωδεκάνησα ) είτε τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, την οποία όμως δεν έχει υπογράψει! Αλλά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (Άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης), μια συνθήκη δεν μπορεί να δημιουργήσει υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. 

Η αναφορά άλλωστε σε «αποστρατιωτικοποίηση»  στα Δωδεκάνησα δεν σχετιζόταν με την Τουρκία, αλλά επιθυμούσε να ικανοποιήσει τις ανησυχίες της τότε Σοβιετικής Ένωσης σχετικά με τη στρατιωτική θωράκιση μιας χώρας συμμάχου των ΗΠΑ, όπως η Ελλάδα.   

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Πέρα από άλλες αντιφάσεις, όπως το ότι η ίδια ότι δεν τηρεί το καθεστώς αυτοδιοίκητου στα δικά της νησιά με ελληνική μειονότητα (Ιμβρος, Τένεδος) την οποία σε μεγάλο βαθμό αφάνισε, όπως αφάνισε και τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης παραβιάζοντας τη συνθήκη της Λωζάνης, η Τουρκία δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα:  Για ποιο λόγο διατηρεί τεράστια αποβατική δύναμη στα μικρασιατικά παράλια και γιατί οι περισσότερες ασκήσεις της (όπως και η μεγάλη ετήσια άσκηση EFES) έχουν ως βασικό σενάριο την κατάληψη νησιών. 

Πάντως, μετά τις 20 Ιουλίου 1974 (ημερομηνία εισβολής του Αττίλα στην Κύπρο) αφελείς στην Ελλάδα σταμάτησαν να υπάρχουν…   
 

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