Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Η Maggie Gyllenhaal ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής/ βίντεο απο ΕΡΤ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας άνοιξε σήμερα τις πύλες του στο Lido και θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

George Clooney/ φωτογραφία από apimages

Η 83η διοργάνωση ξεκίνησε με την πρεμιέρα της ταινίας του Danny Boyle, Ink, με 21 ταινίες να συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι.

Στο Φεστιβάλ κατέφθασε ο George Clooney με τη σύζυγό ,Amal.

Η διάσημη δικηγόρος και σύζυγος του ηθοποιού επέλεξε μία κοντή λαδί ολόσωμη φόρμα την οποία συνδύασε με ένα ασορτί σακάκι. Ήθελε να είναι κομψή καθώς ο σύζυγό της θα τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του,

Maggie Gyllenhaal, Φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Alessandra Tarantino

Στη Βενετία κατέφθασε η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Maggie Gyllenhaal η οποία θα ηγηθεί της επιτροπής.

Maggie Gyllenhaal, Φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος: Alessandra Tarantino



Η κόρη του σκηνοθέτη Στίβεν Τζίλενχαλ επέλεξε ένα oversized blazer μπλε χρώματος το οποίο συνδύασε με ένα λευκό παντελόνι και μία μαύρη τσάντα. Το λουκ της ολοκλήρωσε statement ζώνη στη μέση της.

Η Claire Foy/φωτογραφία από apimages

Στο Φεστιβάλ Βενετίας κατέφθασε και η Claire Foy καθώς η νέα της ταινία με τίτλο «Ink», ανοίγει επίσημα το διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Το «Ink» είναι ένα πολιτικό θρίλερ το οποίο εστιάζει στα επαγγελματικά βήματα του μεγιστάνα των media, Rupert Murdoch, το 1969 και στην εξαγορά της εφημερίδας The Sun.

Ανάμεσα στους διάσημους που έδωσαν το παρών ήταν η Kendal Jenner, η Alessandra Ambrosio και η Selena Gomez.



