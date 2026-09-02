Φωτιά τώρα στον Μύτικα Θήβας - Επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (2/9) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχεριούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα.

Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 16 οχήματα και 8 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026