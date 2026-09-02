Θοδωρής Φέρρης: Νέο ντουέτο με τη μητέρα του στα social media

«Χρόνια Πολλά Αθηνά» γράφει ο καλλιτέχνης

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Με έναν ιδιαίτερα όμορφο, τρυφερό και... καλλιτεχνικό τρόπο θέλησε ο Θοδωρής Φέρρης να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στη μητέρα του, Αθηνά, η οποία γιόρτασε την ονομαστική της εορτή την 1η Σεπτεμβρίου.

Θοδωρής Φέρρης: Σταμάτησε να τραγουδά και απόλαυσε ένα μπέργκερ επί σκηνής

Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στo Ιnstagram ένα τρυφερό βίντεο, στο οποίο βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας του και οι δυο τους τραγουδούν μαζί το «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα», απολαμβάνοντας τη στιγμή και τη μουσική τους συνύπαρξη!

Όπως ήταν αναμενόμενο, το τρυφερό βίντεο δεν άργησε να συγκεντρώσει τα σχόλια και τις ευχές των διαδικτυακών φίλων του Θοδωρή Φέρρη, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν στην Αθηνά και να σχολιάσουν τη γλυκιά στιγμή που μοιράστηκαν μητέρα και γιος.

φερρησ

Η κυρία Αθηνά, με μουσικό παρελθόν ως τραγουδίστρια και κιθαρίστρια σε jazz clubs της Νέας Υόρκης, εντυπωσιάζει με την αβίαστα καλή και συναισθηματική της ερμηνεία, πλάι στον γιο της. Δεν είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί σε σκηνή ή βίντεο, είχαν τραγουδήσει και στο Just the 2 of Us, κλέβοντας και τότε τις εντυπώσεις!

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ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ
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