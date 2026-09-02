Ναυάγιο στον Μαρμαρά: Τα σενάρια για σύγκρουση «T-bone» των δύο πλοίων

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα 10 μέλη πληρώματος που αγνοούνται

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Khalil Hamra)
Σύγκρουση πλοίων στον Μαρμαρά: Εξετάζεται σύγκρουση «T-bone» και αιφνίδιας βύθισης – Άφαντα τα 10 μέλη του πληρώματος / ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση δύο πλοίων υπό τουρκική σημαία στον Μαρμαρά, με το «Τουμπέκ Ιμάμογλου» να φέρεται ότι έχει βυθιστεί.
  • Το «Τουμπέκ Ιμάμογλου» δεν απάντησε σε κλήσεις, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η βύθιση ήταν αιφνίδια.
  • Εξετάζεται σενάριο σύγκρουσης τύπου «T-bone», με σοβαρές ζημιές και γρήγορη βύθιση του πλοίου.
  • Δέκα μέλη του πληρώματος του «Τουμπέκ Ιμάμογλου» αγνοούνται, ενώ το «Αλσού» δεν έχει υποστεί ζημιές.
  • Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε εξέλιξη με συμμετοχή ελικοπτέρων και σκαφών.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, όταν δύο πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν περίπου 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Σηλυβρίας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι Αρχές τείνουν στο συμπέρασμα ότι το πλοίο «Τουμπέκ Ιμάμογλου» έχει βυθιστεί, καθώς δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση από το πλήρωμά του. 

Παράλληλα, σύμφωνα με ειδικούς, ένα πολύ πιθανό σενάριο είναι να συνέβη μια ιδιαίτερα επικίνδυνη σύγκρουση τύπου «T-bone» με εκτεταμένη εισροή υδάτων στα αμπάρια ή στο μηχανοστάσιο που οδήγησε σε αιφνίδια βύθιση. 

Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 03:15 ανάμεσα στα πλοία «Αλσού» και «Τουμπέκ Ιμάμογλου». Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το «Αλσού» είχε αναχωρήσει από το Κοτσάι με προορισμό τη Σμύρνη, ενώ το «Τουμπέκ Ιμάμογλου» έπλεε από την Αλεξανδρέττα προς το Καρά Ντενίζ Ερελί.

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανακοίνωσε χαρακτηριστικά:

«Εκτιμάται ότι το πλοίο Tuğberk İmamoğlu βυθίστηκε, επειδή δεν απάντησε σε καμία κλήση και τα κινητά τηλέφωνα του προσωπικού που επέβαινε στο πλοίο δεν απαντήθηκαν, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους το Κύριο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως και συνεχίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Παράκτιας Ζώνης και τις ομάδες της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος».

Στο μικροσκόπιο το σενάριο σύγκρουσης «T-bone»

Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το φορτηγό πλοίο «Τουμπέκ Ιμάμογλου» να υπέστη σοβαρή πλευρική πρόσκρουση και να βυθίστηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζονται είναι μια σύγκρουση τύπου «T-bone», δηλαδή πρόσκρουση του ενός πλοίου σχεδόν κάθετα στην πλευρά του άλλου, καθώς και μεγάλη εισροή υδάτων στα αμπάρια ή στο μηχανοστάσιο.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Η έλλειψη επικοινωνίας με το πλοίο, αλλά και ο εντοπισμός σωστικού εξοπλισμού χωρίς να έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τα μέλη του πληρώματος, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η βύθιση ενδέχεται να ήταν αιφνίδια.

Η καθηγήτρια Ναυτικού Δικαίου Εμετέ Γκιοζούγκιουζελί, μιλώντας στο CNN Türk, στάθηκε ιδιαίτερα στη γωνία της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι μια πλευρική πρόσκρουση αυτού του τύπου μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά σοβαρές ζημιές και ταχεία βύθιση.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Μετά τη σύγκρουση, το «Τουμπέκ Ιμάμογλου» εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου στις 03:26. Λίγη ώρα αργότερα, το πλοίο φέρεται να βυθίστηκε, ενώ μέχρι στιγμής αγνοείται η τύχη των 10 μελών του πληρώματός του.

Αντίθετα, το «Αλσού» φαίνεται να μην έχει υποστεί εμφανείς ζημιές από τη σύγκρουση, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν περίπου στις 04:10, καθώς οι συνθήκες νύχτας δυσχέραιναν την άμεση επέμβαση. Στην περιοχή επιχειρούν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα και 12 σκάφη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων ναυτικών.

Όπως προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων:

«Στις 03:41, ο καπετάνιος του δεξαμενόπλοιου ALSU ανέφερε στο Κέντρο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων μας ότι είχε συγκρουσθεί με ένα άγνωστο πλοίο γύρω στις 03:15. Έπειτα από έρευνα του σήματος που ελήφθη από το σύστημα Cospas-Sarsat, έγινε κατανοητό ότι το δεξαμενόπλοιο ALSU, το οποίο ήταν άδειο και έπλεε από το Kocaeli προς την Aliağa εντός της γραμμής διαχωρισμού κυκλοφορίας στη Θάλασσα του Μαρμαρά, συγκρούστηκε με το πλοίο ξηρού φορτίου Tuğberk İmamoğlu, το οποίο μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλυβα από το İskenderun προς το Karadeniz Ereğli. Αμέσως ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η πρώτη ναυτική μονάδα ξεκίνησε την ανάπτυξή της στην περιοχή στις 04:10».

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. Μεταξύ άλλων, διερευνάται εάν τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το πλοίο με σωσίβιες λέμβους ή άλλα σωστικά μέσα πριν από τη βύθισή του.

Υπό διερεύνηση βρίσκεται και το φορτίο των δύο πλοίων. Το ένα φέρεται να μετέφερε χάλυβα, καθώς και οπλισμό καροδεμάτων, ενώ για το δεύτερο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη εάν μετέφερε εμπορικό φορτίο. Πρόκειται για δεξαμενόπλοιο και εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να μετέφερε λιπαντικά κινητήρα.

Η μεγάλη διαφορά στις ζημιές των δύο πλοίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διαθέτουν σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και ραντάρ, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο της έρευνας για την εξακρίβωση των συνθηκών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

 

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