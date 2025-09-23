Διαλειμματικό περπάτημα: Το fitness trend για εύκολη απώλεια βάρους

Έχεις βαρεθεί να ακολουθείς τα ίδια και τα ίδια προγράμματα γυμναστικής προκειμένου να χάσεις κιλά και σφίξεις το σώμα σου; Μπορείς να δοκιμάσεις μία νέα μέθοδο που υπόσχεται εύκολη απώλεια βάρους και δεν χρειάζεται και εξοπλισμό.

Η νέα τάση ονομάζεται διαλειμματικό περπάτημα και έχει ρίζες από την Ιαπωνία.

Όπως τονίζουν ο καθηγητής Hiroshi Nose και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Shizue Masuki του Πανεπιστημίου Shinshu που υποστηρίζουν το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής στην αρχή περπατάμε τρία λεπτά με ένταση μετά άλλα τρία λεπτά πιο χαλαρό περπάτημα και μετά πάλι γρήγορο.

Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για 30 λεπτά και περισσότερο τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Η νέα αυτή τάση, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος καθώς πέρα από ένα χρονόμετρο, δεν απαιτεί κανέναν άλλο εξοπλισμό, μπορεί να γίνει σε όποιο μέρος θέλουμε και δεν είναι χρονοβόρο καθώς απαιτεί μόνο 10.000 βήματα την ημέρα.

Ιαπωνική μελέτη του 2007 συνέκρινε αυτή την προσέγγιση με μια τυπική ρουτίνα περπατήματος 8.000 βημάτων την ημέρα και τα ευρήματα ήταν τα εξής:

Όσοι επέλεξαν το ιαπωνικό περπάτημα, έχασαν εύκολα βάρος ενώ παράλληλα μειώθηκε και η αρτηριακή τους πίεση. Παράλληλα ενδυνάμωσαν τα πόδια τους και βελτίωσαν την καρδιαγγειακή τους υγεία.

