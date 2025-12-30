Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ζουν εδώ και λίγους μήνες την απόλυτη ευτυχία, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι απολαμβάνει την πιο τρυφερή και συγκινητική περίοδο της ζωής του, με κάθε στιγμή να είναι γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και νέες εμπειρίες.

Με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός θέλησε να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, τα Χριστούγεννα του 2024, όταν βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, πήρε την απόφαση να ανακοινώσει το χαρμόσυνο νέο τόσο στην οικογένειά της όσο και στους στενούς της φίλους, καταγράφοντας σε βίντεο τις αυθόρμητες αντιδράσεις τους.

«Πέρσι τέτοια εποχή, το πιο όμορφο μυστικό ειπώθηκε πρώτη φορά δυνατά. Και κάπως έτσι… το μοιραστήκαμε με την οικογένεια και τους φίλους μας. Δείτε το μέχρι το τέλος γιατί έχει EPIC αντιδράσεις!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το συγκινητικό βίντεο που μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες και συγκινητικές. Οι γονείς της, τα πεθερικά της, αλλά και οι κολλητοί φίλοι του ζευγαριού ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και φωνές ενθουσιασμού, αδυνατώντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους για τον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένεια.

Να θυμίσουμε ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μια ρομαντική τελετή στα Χανιά, παρουσία στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, υποδέχτηκαν τον γιο τους και από τότε μοιράζονται συχνά στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα μέσα από τα social media, όπως βόλτες, ταξίδια και τρυφερές οικογενειακές στιγμές.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει μιλήσει ανοιχτά για τη στήριξη που δέχεται από τον σύζυγό της, τονίζοντας πόσο καθοριστική είναι η παρουσία του στη ζωή της:

«Είναι πολύ μωρό, ήθελα να το ζήσω. Να είμαστε μαζί σε αυτό! Ο Γρηγόρης είναι το άλλο μου “ολόκληρο”, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το άλλο μου μισό. Είναι υποστηρικτικός. Είναι ο ιδανικός σύντροφος σε όλα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, αν δεν τον είχα σε αυτή την περίοδο μαζί μου, δεν ξέρω τι θα έκανα», είχε εξομολογηθεί συγκινημένη.