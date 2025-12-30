Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί

Δείτε το συγκινητικό βίντεο που πόσταρε η αθλητικογράφος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 17:56 Τραμπ για Χαμάς: Βαρύ τίμημα αν δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της
30.12.25 , 17:40 Λάρισα: Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί εξαιτίας επιπλοκής από γρίπη
30.12.25 , 17:18 Βαλαβάνη: Όταν αποκάλυψε σε οικογένεια & φίλους ότι περιμένει παιδί
30.12.25 , 17:01 Πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Νέα Μάλγαρα την Κυριακή
30.12.25 , 16:42 Mε εξαφάνιση απειλούνται oι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου
30.12.25 , 16:31 Μαρία Κορινθίου: Οι γλυκές ευχές του Γιώργου Καραθανάση για τα γενέθλιά της
30.12.25 , 16:26 Mercedes-Benz & smart: Τι κάνει στην Θεσσαλονίκη
30.12.25 , 15:53 Mάρα Ζαχαρέα: Η εκδρομή λίγο πριν την εκπνοή του 2025
30.12.25 , 15:50 Χάος στα δρομολόγια της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης
30.12.25 , 15:31 Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
30.12.25 , 15:10 Έλληνας καλλιτέχνης: «Ιατρικό λάθος με καθήλωσε στο κρεβάτι για έναν χρόνο»
30.12.25 , 14:43 Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς
30.12.25 , 14:30 «Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
30.12.25 , 14:04 Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
30.12.25 , 14:03 Σε ποια ομάδα αναμένεται να πάει ο Μήτογλου;
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σέρρες: Βρέθηκε σημείωμα του 45χρονου στη σύζυγο και τα παιδιά του
«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»
Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης
Έλενα Ακρίτα: «Χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια»
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Καιρός: Στα λευκά και η Αττική – Πού θα χιονίσει παραμονή Πρωτοχρονιάς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Το παιδί πιστεύω μοιάζει στον πατέρα του - Λέει τα πρώτα του φωνήεντα» / Βίντεο: Brealfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν ζουν εδώ και λίγους μήνες την απόλυτη ευτυχία, καθώς κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι απολαμβάνει την πιο τρυφερή και συγκινητική περίοδο της ζωής του, με κάθε στιγμή να είναι γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και νέες εμπειρίες.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου»

Με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός θέλησε να κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, τα Χριστούγεννα του 2024, όταν βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, πήρε την απόφαση να ανακοινώσει το χαρμόσυνο νέο τόσο στην οικογένειά της όσο και στους στενούς της φίλους, καταγράφοντας σε βίντεο τις αυθόρμητες αντιδράσεις τους.

Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά

«Πέρσι τέτοια εποχή, το πιο όμορφο μυστικό ειπώθηκε πρώτη φορά δυνατά. Και κάπως έτσι… το μοιραστήκαμε με την οικογένεια και τους φίλους μας. Δείτε το μέχρι το τέλος γιατί έχει EPIC αντιδράσεις!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Το συγκινητικό βίντεο που μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες και συγκινητικές. Οι γονείς της, τα πεθερικά της, αλλά και οι κολλητοί φίλοι του ζευγαριού ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και φωνές ενθουσιασμού, αδυνατώντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους για τον ερχομό του νέου μέλους στην οικογένεια.

Να θυμίσουμε ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μια ρομαντική τελετή στα Χανιά, παρουσία στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, υποδέχτηκαν τον γιο τους και από τότε μοιράζονται συχνά στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα μέσα από τα social media, όπως βόλτες, ταξίδια και τρυφερές οικογενειακές στιγμές.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έχει μιλήσει ανοιχτά για τη στήριξη που δέχεται από τον σύζυγό της, τονίζοντας πόσο καθοριστική είναι η παρουσία του στη ζωή της:

«Είναι πολύ μωρό, ήθελα να το ζήσω. Να είμαστε μαζί σε αυτό! Ο Γρηγόρης είναι το άλλο μου “ολόκληρο”, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το άλλο μου μισό. Είναι υποστηρικτικός. Είναι ο ιδανικός σύντροφος σε όλα. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, αν δεν τον είχα σε αυτή την περίοδο μαζί μου, δεν ξέρω τι θα έκανα», είχε εξομολογηθεί συγκινημένη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top