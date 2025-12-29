Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου»

Η χρονιά της μητρότητας για τη δημοσιογράφο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
29.12.25 , 13:41 Καιρός: Σκανδιναβικό ψύχος την Πρωτοχρονιά
29.12.25 , 13:21 Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»
29.12.25 , 13:17 Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
29.12.25 , 12:39 Φάληρο: Νεκρός άνδρας στις εκβολές του Κηφισού
29.12.25 , 12:25 H νέα τάση που λατρεύουν όλα τα fashion girls!
29.12.25 , 12:24 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – Μία νεκρή
29.12.25 , 12:14 Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
29.12.25 , 12:00 H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!
29.12.25 , 11:56 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες
29.12.25 , 11:44 Άρης Μουγκοπέτρος: «Φοβάμαι να αφήσω τα παιδιά μόνα μαζί του»
29.12.25 , 11:29 Κάνεις κι εσύ αυτά τα 5 πράγματα; Δείχνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση
29.12.25 , 11:18 Κουραμπιές εναντίων μελομακάρονου
29.12.25 , 11:16 Λάμψη και στιλ: Οι top 10 + 1 εμφανίσεις που ξεχωρίσαμε το 2025
29.12.25 , 11:11 Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ο Γιώργος Τζαβέλλας σε ρόλο Άγιου Βασίλη – Η φωτογραφία της Βίκυς Κάβουρα
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Το παιδί πιστεύω μοιάζει στον πατέρα του - Λέει τα πρώτα του φωνήεντα» / Βίντεο: Brealfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με έντονη συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη αποχαιρετά το 2025 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η χρονιά που ολοκληρώνεται δεν ήταν απλώς μια όμορφη περίοδος στη ζωή της, αλλά ένα πραγματικό ορόσημο μια χρονιά που, όπως η ίδια αφήνει να φανεί, άλλαξε τα πάντα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά της.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η αθλητικογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό κολάζ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μέσα από τις εικόνες αυτές, αποκάλυψε τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της χρονιάς που φεύγει: στιγμές αγάπης με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, το θετικό τεστ εγκυμοσύνης που άλλαξε τη ζωή τους, το υπερηχογράφημα, τις πρώτες στιγμές στο μαιευτήριο και, φυσικά, τα πρώτα πολύτιμα στιγμιότυπα με τον γιο της.

Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά

Κάθε φωτογραφία λειτουργεί σαν ένα μικρό κομμάτι μιας μεγάλης ιστορίας, αποτυπώνοντας πώς η ευτυχία μπορεί να έρθει ήσυχα, αλλά να μεταμορφώσει ριζικά την καθημερινότητα και τις προτεραιότητες ενός ανθρώπου.

Την ανάρτηση συνόδευσε με λίγα, αλλά γεμάτα νόημα λόγια, γράφοντας: «Μια χρονιά γεμάτη ευλογίες. Πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου».

Λόγια που συνοψίζουν ιδανικά ένα έτος γεμάτο αγάπη, αλλαγές και νέες αρχές για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top