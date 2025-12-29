Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου»

Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Το παιδί πιστεύω μοιάζει στον πατέρα του - Λέει τα πρώτα του φωνήεντα» / Βίντεο: Brealfast@star

Με έντονη συγκίνηση και βαθιά ευγνωμοσύνη αποχαιρετά το 2025 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η χρονιά που ολοκληρώνεται δεν ήταν απλώς μια όμορφη περίοδος στη ζωή της, αλλά ένα πραγματικό ορόσημο μια χρονιά που, όπως η ίδια αφήνει να φανεί, άλλαξε τα πάντα και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά της.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, η αθλητικογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό κολάζ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μέσα από τις εικόνες αυτές, αποκάλυψε τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της χρονιάς που φεύγει: στιγμές αγάπης με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, το θετικό τεστ εγκυμοσύνης που άλλαξε τη ζωή τους, το υπερηχογράφημα, τις πρώτες στιγμές στο μαιευτήριο και, φυσικά, τα πρώτα πολύτιμα στιγμιότυπα με τον γιο της.

Κάθε φωτογραφία λειτουργεί σαν ένα μικρό κομμάτι μιας μεγάλης ιστορίας, αποτυπώνοντας πώς η ευτυχία μπορεί να έρθει ήσυχα, αλλά να μεταμορφώσει ριζικά την καθημερινότητα και τις προτεραιότητες ενός ανθρώπου.

Την ανάρτηση συνόδευσε με λίγα, αλλά γεμάτα νόημα λόγια, γράφοντας: «Μια χρονιά γεμάτη ευλογίες. Πραγματικά η πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου».

Λόγια που συνοψίζουν ιδανικά ένα έτος γεμάτο αγάπη, αλλαγές και νέες αρχές για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.