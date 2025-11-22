Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα πάθει κρίση πανικού. Πίστευα ότι θα ουρλιάζω»

Η εξομολόγηση για το μωρό και τον φόβο του τοκετού

Ευριδίκη Βαλαβάνη: «Το παιδί πιστεύω μοιάζει στον πατέρα του - Λέει τα πρώτα του φωνήεντα» / Βίντεο: Brealfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία έγινε για πρώτη φορά μαμά τον Ιούλιο, αποκτώντας με τον Γρηγόρη Μόργκαν ένα υγιέστατο αγοράκι, μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού για τη μητρότητα, την εμπειρία του τοκετού, καθώς και πώς αντιμετώπισε όλες τις φοβίες της.

 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση του γιου της

Η γνωστή αθλητικογράφος, η οποία σχεδιάζει να βαπτίσει το παιδί της το ερχόμενο καλοκαίρι, αναφέρθηκε στις εμπειρίες άλλων γυναικών, οι οποίες προκάλεσαν την έντονη φοβία της σε ό,τι αφορά τη γέννα. 

 

 

Όπως σχολίασε αρχικά: «Πάντα ήμουν συνειδητοποιημένη με τη ζωή μου. Είναι μια περίοδος της ζωής μου που είναι πολύ ωραία. Πάντα ήθελα να κάνω παιδί, ήθελα να κάνω οικογένεια, ήρθε αυτός ο άνθρωπος και προχωρήσαμε. Σούπερ ήρωας είναι κάθε μαμά, τώρα καταλαβαίνω τις αντοχές μου, τη δύναμη που έχω μέσα μου, δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα είχα μια ωραία γέννα, είχα τοκετοφοβία, μου μίλαγαν για εμπειρίες και είχα ασπρίσει. Είχα πάθει κρίση πανικού. Εγώ πίστευα ότι θα ουρλιάζω, γέννησα φυσιολογικά»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Μιλάω κανονικά με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

 

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Πώς αντιμετώπισε την τοκετοφοβία

Παρά το μεγάλο άγχος που ένιωθε, τα καθησυχαστικά λόγια του γιατρού της και οι εξετάσεις, την έκαναν να ηρεμήσει: «Σε περίπτωση που θα γινόταν κάτι θα γινόταν με καισαρική. Εγώ έκανα υπέρηχο κάθε εβδομάδα. Έχει να κάνει με τον γυναικολόγο σου, είναι πολύ καλός μου φίλος. Είχα πόνους την ημέρα που ήταν να γεννήσω και μου λέει ο Γρηγόρης πάρε τηλέφωνο, του λέω 12:30 το βράδυ;», αποκάλυψε στη συνέχεια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

 

Ενώ για την εμπειρία του τοκετού, σχολίασε ότι: «Πάλευα εγώ μόνη μου 3 ώρες. Ήταν η Πανσέληνος του Ελαφιού και εμένα ο γυναικολόγος μου έλεγε ότι τα νερά σπάνε συνήθως στην πανσέληνο και έτσι έγινε, ο γιατρός μου ήταν σίγουρος ότι θα γεννήσω. Η τοκετοφοβία πέρασε, γέννησα μέσα σε 1,5 ώρα, πολύ γρήγορα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
 |
ΓΕΝΝΑ
 |
ΤΟΚΕΤΟΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
 |
BREAKFAST@STAR
