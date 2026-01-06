MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό

Η MINI παραμένει πιστή στο μότο της “Less is more”, εστιάζοντας σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία.Σύμφωνα με την αρχή «Secondary First», η MINI χρησιμοποιεί πλεκτό ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά σε όλα τα μοντέλα της, αρχής γενομένης από το λανσάρισμά τους στην αγορά το 2024.

Το υλικό αυτό αποτελείται κατά 92% από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και χρησιμοποιείται για την επένδυση του ταμπλό, τις επενδύσεις των θυρών και το καπάκι της κεντρικής κονσόλας. Η εν λόγω επιλογή μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂e και την κατανάλωση νερού κατά τη διαδικασία παραγωγής, σε σχέση με τα πρωτογενή υλικά.

Η ειδικά σχεδιασμένη πλεκτή υφή προσδίδει στο εσωτερικό των μοντέλων MINI μια ξεχωριστή ταυτότητα δημιουργώντας μία ισορροπημένη διχρωμία με εντυπωσιακό βάθος, όπου το χρώμα του κάτω υφασμάτινου στρώματος διαφαίνεται διακριτικά μέσα από το άνω στρώμα. Η συγκεκριμένη δομή, είναι εμπνευσμένη από τον σχεδιασμό αθλητικών παπουτσιών.Η νέα BMW iX3 βασίζεται επίσης σε αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία.

Αυτό το ταλέντο στις καινοτομίες αναγνωρίστηκε πρόσφατα: Το MINI Knit αναδείχθηκε γενικός νικητής του SPE Automotive Award 2025 και ταυτόχρονα νικητής του Grand Award στην κατηγορία «Body Interior». Το βραβείο αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες διακρίσεις στον κλάδο των πλαστικών, ενώ το Grand Award απονέμεται για την καλύτερη συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες.