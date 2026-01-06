MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό

Δείτε το υλικό που δημιουργεί την ξεχωριστή ταυτότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 22:31 Μακρόν: «Ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία
06.01.26 , 21:08 Μητσοτάκης:Δε θα συμμετάσχουμε σε αποστολή ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία
06.01.26 , 20:40 Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη σε ηλικία 80 ετών
06.01.26 , 19:26 Σέρρες: H ομολογία του 16χρονου - «Νευρίασα για το μήνυμα στην κοπέλα μου»
06.01.26 , 19:00 MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό
06.01.26 , 18:30 Σέρρες: Θρήνος για τον 17χρονο - Ο 16χρονος ομολόγησε ότι τον χτύπησε
06.01.26 , 18:20 Έκκληση Κομισιόν σε Ισραήλ για τις ΜΚΟ στη Γάζα
06.01.26 , 17:29 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»
06.01.26 , 16:52 Κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία εξέδωσαν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες
06.01.26 , 16:47 Λάμπρος Κωνσταντάρας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν έχω λόγια, μούδιασα»
06.01.26 , 16:14 Μαρία Καρυστιανού: «Το νέο κόμμα οργανώνεται πολύ γρήγορα»
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.12.25, 18:42
MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η MINI παραμένει πιστή στο μότο της “Less is more”, εστιάζοντας σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία.Σύμφωνα με την αρχή «Secondary First», η MINI χρησιμοποιεί πλεκτό ύφασμα από ανακυκλωμένα υλικά σε όλα τα μοντέλα της, αρχής γενομένης από το λανσάρισμά τους στην αγορά το 2024.

MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό

Το υλικό αυτό αποτελείται κατά 92% από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και χρησιμοποιείται για την επένδυση του ταμπλό, τις επενδύσεις των θυρών και το καπάκι της κεντρικής κονσόλας. Η εν λόγω επιλογή μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO₂e και την κατανάλωση νερού κατά τη διαδικασία παραγωγής, σε σχέση με τα πρωτογενή υλικά.

MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό

Η ειδικά σχεδιασμένη πλεκτή υφή προσδίδει στο εσωτερικό των μοντέλων MINI μια ξεχωριστή ταυτότητα  δημιουργώντας  μία ισορροπημένη διχρωμία με εντυπωσιακό βάθος, όπου το χρώμα του κάτω υφασμάτινου στρώματος διαφαίνεται διακριτικά μέσα από το άνω στρώμα. Η συγκεκριμένη δομή, είναι εμπνευσμένη από τον σχεδιασμό αθλητικών παπουτσιών.Η νέα BMW iX3 βασίζεται επίσης σε αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία.

MINI: Υιοθετεί καινοτόμα υλικά στο εσωτερικό

Αυτό το ταλέντο στις καινοτομίες αναγνωρίστηκε πρόσφατα: Το MINI Knit αναδείχθηκε γενικός νικητής του SPE Automotive Award 2025 και ταυτόχρονα νικητής του Grand Award στην κατηγορία «Body Interior». Το βραβείο αποτελεί μία από τις πιο σπουδαίες διακρίσεις στον κλάδο των πλαστικών, ενώ το Grand Award απονέμεται για την καλύτερη συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΙ
 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top