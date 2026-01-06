Έκκληση Κομισιόν σε Ισραήλ για τις ΜΚΟ στη Γάζα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος-Αντιπρόεδρος Κάγια Κάλλας και οι Επίτροποι Χάτζα Λάχμπιμπ και Ντουμπράβκα Σούιτσα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει στις διεθνείς ΜΚΟ να λειτουργούν και να παρέχουν σωτήρια βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη στην Παλαιστίνη:

«Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, οι Παλαιστίνιοι μένουν εκτεθειμένοι σε έντονες βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς ασφαλές καταφύγιο. Τα παιδιά παραμένουν εκτός σχολείων. Οι ιατρικές εγκαταστάσεις λειτουργούν ελάχιστα, με ελάχιστο προσωπικό και εξοπλισμό.

Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει στις διεθνείς ΜΚΟ να λειτουργούν και να παρέχουν σωτήρια βοήθεια σε αμάχους που έχουν ανάγκη στην Παλαιστίνη.

Χωρίς αυτές τις διεθνείς ΜΚΟ, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να παρασχεθεί στην κλίμακα που απαιτείται για να αποτραπεί περαιτέρω απώλεια ζωών στη Γάζα.

Για να παρασχεθεί βοήθεια γρήγορα, με ασφάλεια και στην κλίμακα που απαιτείται, οι διεθνείς ΜΚΟ πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν με βιώσιμο και προβλέψιμο τρόπο. Χωρίς αυτές, η σωτήρια βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η παροχή υπηρεσιών σε αμάχους εξαρτάται από την πρόσβαση. Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, όλα τα μέρη σε μια σύγκρουση πρέπει να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την ταχεία και απρόσκοπτη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει αρχών».