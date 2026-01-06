Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα

Άση Μπήλιου: Χρόνια πολλά και καλή μας φώτιση! Η Σελήνη εξακολουθεί την πορεία της στον Λέοντα στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ευνοώντας την εξωστρέφεια, τα θερμά συναισθήματα, τη γενναιοδωρία.
Η τελευταία της όψη θα είναι το τετράγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο και στις 15:04 θα βγει σε φάση κενής πορείας μέχρι τις 18:56 που θα περάσει στην Παρθένο.
Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι πιθανώς αντιμετωπίσουν κάποια απρόοπτα τις μεσημεριανές ώρες. Από την Παρθένο η Σελήνη δεν θα σχηματίσει κάποια κύρια όψη ως το τέλος της ημέρας, μπορεί όμως να μας γειώσει κάπως στις υποχρεώσεις που έχουμε από αύριο που τελειώνει και η εορταστική περίοδος.
Όμως η κύρια όψη της ημέρας είναι η σύνοδος του Ήλιου και της Αφροδίτης στο ζώδιο του Αιγόκερου, η όψη που δοξάζει την ομορφιά, την αισθητική, τον έρωτα, τη φιλία και το χρήμα.
